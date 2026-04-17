搶救全國現存最老街役場 高市議員林智鴻及公民團體提3訴求

林智鴻（右三）攜手文史團體，籲搶救「全市現存最老市圖分館」及「全國現存最老街役場」。（記者葛祐豪攝）

高雄市立圖書館曹公分館經耐震補強工程施作，意外露出早期建築遺構，被證實就是近百年前「鳳山街役場」原始構造，但後續保存方向未明。市議員林智鴻今（17）攜手文史團體與文化局現勘，提出三點訴求，盼「全市現存最老市圖分館」，也是「全國現存最老街役場」的曹公分館，能再現百年前風華原貌。

林智鴻表示，幸好文化局即時停工，保留公民討論的可能性，但工程接下來如何進行，仍令關心文史的朋友們非常擔憂。例如3月5日施作信義街牆面時，就將文史工作者確信為日治時期的紅磚拆除並廢棄，昨天還有灌漿工程在信義街一側外牆施作，圖書館雖稱是安全緣故，但不知裡面是否還有保存價值的物件。

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林智鴻認為，舊時「鳳山街役場」的樣貌重現，將可能是促成舊市區翻轉、凝聚社區意識的重要關鍵，呼籲文化局慎重看待。

最早在網路倡議的「打狗文史再興會社」常務理事陳坤毅憂心，1947年228事件期間，鳳山街役場、警察局與中山堂周邊，正是地方情勢變化的重要現場，鳳山最終能避免更大規模軍民衝突，相關空間皆為關鍵見證。如今舊中山堂已不復存在，若連街役場遺構也在工程中遭受破壞，地方歷史紋理恐將再度斷裂。

高市舊城文化協會榮譽理事長郭吉清研判，近百年來內部結構或有許多變化，但外觀正立面與側面磚牆應都還在，需要詳細測繪盤點。

鳳山區縣衙里長王鈴雅也期待透過重現圖書館，讓里民更了解在地歷史；輔英科大講師莊世杰表示，曹公圖書館應儘速啟動恢復磚紅建築原貌，讓在地歷史軌跡更完整，並連結曹公圳、鳳儀書院和鳳邑城隍廟等史蹟。

文史團體與林智鴻共同提出3項訴求，第一是「現況盤點」，結構補強不應破壞歷史部位，歷史部位須經專家學者與民間團體共同參與盤點；第二是「公民對話」，盤點與施工狀態應落實資訊公開，並向地方說明；第三是「歷史縫合」，在工程條件許可下，以外觀完整復舊為最終目標。

今年3月，圖書館施工照。（鳳山城文化協會副理事長莊啟文提供）

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