AI文搶攻文學獎？ 台中文學獎被要求增口試防「得獎體」

施志昌（右）憂生成式AI文搶攻台中文學獎，要求增口試防「得獎體」。（記者蘇孟娟攝）

生成式AI文衝擊傳統文學獎？台中市議員施志昌與林祈烽今在市議會教育文化業務質詢指出，成式AI技術日新月異，數秒內就能產生文章，文學創作恐被「AI文」攻佔，台中文學獎獎金高達160萬，憂獎勵創作恐獎勵到AI「得獎體」，促文化局增口試等機制防弊，文化局長陳佳君指出，已增列防AI文評審機制把關。

施志昌指出，生成式AI盛行，連國中生都能透過手機AI在數秒內產出結構嚴謹、修辭華麗的作品，還能完美模擬愛滋病患或跨性別者等邊緣族群的「真實經驗」文，面臨文字創作漸由AI取代，台中文學獎基於公平採取的「匿名審查」制度，在AI時代下恐淪漏洞，難能防範AI擅長的模版化、套路化「得獎體」，文學獎恐變成一場毫無意義的文字遊戲。

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施志昌建議，文學獎應改具名觀點，不應再淪為「比誰的故事更獵奇」，建議參考國際先進文學獎改看重作者對公共議題及社會實踐的獨到見解，這是AI最難模擬的部分，另在審查中加入口試、具名創作歷程說明，確保獎勵的是「思考的人」。

施志昌另指出，AI潮流擋不住，未必鴕鳥心態全面禁止AI，建議文化局乾脆增設「人機協作類」，把融合AI創作列新獎類。

陳佳君指出，台中文學獎明定禁止用AI投稿，因AI文仍有侷限，透過詞藻的重複性判斷是否是AI創作，另也增列防弊機制，評審過程若發現有AI疑義的文章，會請參選者提供創作的原稿與創作心路歷程的說明；至於是否增設「人機協作」組，會進行評估。

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