高雄農改場續推友善耕作 守護紫斑蝶、水雉和草鴞棲地

隨著推動河岸植生復育及周遭農地增加草生栽培與友善耕作，減少化學藥劑使用，營造成更利於草鴞覓食與棲息的環境。（農業部提供）

農業部高雄區農業改良場持續推動有機友善環境耕作，近年輔導農民投入有機與友善耕作，透過減少化學藥劑依賴、維持草生帶與提升生物多樣性，使農地發揮良性循環，如今已讓六龜及茂林地區的紫斑蝶、旗山與美濃地區的水雉，與高屏溪及林邊溪岸際的草鴞等，恢復往日生命力。

農業部高雄區農業改良場場長羅正宗表示，政府持續推動有機及友善環境耕作農法，呼籲農友採行有機及友善耕作，共同守護紫斑蝶的遷徙廊道及水雉與草鴞的棲地環境。

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高雄農改場舉例，如紫斑蝶遷徙需依賴完整植被、乾淨水源與無污染棲地，近年在六龜及茂林地區的農民投入有機與友善耕作，使蝶類覓食與停棲環境更為穩定，遷徙廊道也更趨於完整，其中農田草生帶的維護和淺山保育軸帶緩衝區，成為紫斑蝶遷徙過程中重要生態環節。

至於旗山與美濃地區的水雉保育，則與當地水蓮田息息相關，高雄農改場指出，水雉仰賴淺水與浮葉植物覓食及繁殖，有機與友善水蓮栽培可減少藥劑施用與保留草生濕地，提供良好棲地，近年來水雉繁殖成功率提升。

此外，在高屏溪、林邊溪兩岸的草鴞活動則反映農地與河岸生態的完整度，高雄農改場說明，草鴞為夜間覓食，主食為鼠類，隨著推動河岸植生復育及周遭農地增加草生栽培與友善耕作，減少化學藥劑使用，營造成更利於草鴞覓食與棲息的環境，農地、河川高灘地、河川生態網絡逐漸成形。

羅正宗強調：「跟土地當朋友、別跟環境鬧脾氣」，透過草生栽培、輪作及綠肥管理、天敵防治與減少藥劑使用，及維持乾淨水路等做法，讓農田不只會「長作物」，更能「養生態」。有機及友善耕作已成為農業生產新風潮，紫斑蝶、水雉與草鴞的回歸，證明農田正恢復生機，農業與生態能同步前進，成為名副其實的永續農業。

水雉仰賴淺水與浮葉植物覓食及繁殖，有機與友善水蓮栽培可減少藥劑施用與保留草生濕地，提供良好棲地。（農業部提供）

農民投入有機與友善耕作，使紫斑蝶覓食與停棲環境更為穩定，遷徙廊道也更趨於完整。（農業部提供）

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