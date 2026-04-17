高雄大型徵才4/18雄中登場 50家企業開出1800職缺

勞工局明天上午將於雄中體育館舉辦大型聯合徵才活動。（高雄市勞工局提供）

高雄市勞工局將明（18）日上午9至12點在高雄中學體育館舉辦「薪動高雄、職得幸福」大型徵才活動，集結超過50家企業釋出逾1800個多元職缺，求職者投遞履歷還可集點闖關，參加摸彩遊戲。

高雄市勞工局指出，此次大型徵才活動職缺內容橫跨客服、門市、餐飲、工程、製造、醫療及運輸等多元領域，從基層服務、技術人員到管理職與儲備幹部皆一應俱全，將可以提供求職朋友完整且具發展性的職涯選擇，歡迎把握難得的面試契機。

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參與徵才的企業包括鴻海、臻鼎、長興、海光、華泰、廣運、三芳化學、公準及鋼堡科技等製造與科技產業；統一超商、全家、全聯、萊爾富、特力屋、全國電子等零售服務體系；王品、築間、鼎王、爭鮮、安心食品、雲雀、義美等餐飲與觀光品牌；中興保全、高雄汽車客運、義大醫療、享溫馨、巨蛋展覽、御盟酒店等服務與公共事業。共同釋出各式的工作職缺，展現產業多元發展能量。

現場亦設置「青年職得好評」、「五五找頭路」、「婦女再就業」及「勞工就業通」等諮詢專區，針對青年、中高齡及二度就業族群提供專業就業協助。同時加碼「好事成雙─集章送好禮」趣味闖關活動，求職者投遞履歷即可集點闖關及參與摸彩遊戲，兌換限量幸運小物，送完為止。

勞工局提醒，職缺資訊已公告於訓練就業中心網站，建議求職者事先查詢並完成電子履歷登錄，以提升媒合效率。

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