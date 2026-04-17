宜蘭水資中心二期擴建工程 年底完工改善超標排放問題

宜蘭水資中心二期擴建工程，預計年底完工，屆時將能大幅改善污水超標排放問題。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭地區水資源回收中心遭民眾反映處理量能不足，疑排放未處理污廢水至宜蘭河，恐有污染疑慮，並貼出污水排放過程，盼相關單位改善。宜蘭縣政府今天釋疑，影像為去年上半年拍攝，第一時間已封閉出水口，二期擴建工程預計年底完工，屆時將能改善超標排放問題。

宜蘭水資中心附近居民反映，每逢大雨或颱風，中心因無法負荷瞬間龐大污水量，會採「繞流方式」，將未經完整處理的廢水排入宜蘭河，憂心水質遭污染，甚至影響漁民生計。

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為解決處理量能不足，宜蘭縣府向中央爭取經費進行二期擴廠工程，每日處理量可從3萬噸水，提升至4.5萬噸，能大幅減少廢污水對環境的衝擊，同時改善水質。

宜蘭縣府表示，污水處理廠設計處理量有其上限，當遇到強降雨、雨量超標時，為維持公共安全及處理廠系統穩定，會進行緊急繞流排放。近期民眾貼出的排放影片，是去年上半年所拍攝，當時接獲地方反應並實地會勘後，第一時間已完成出水口封閉，不再有排放情形。

宜蘭縣府強調，處理廠目前正進行二期擴建工程，以提升處理水量，工程預計於今年年底完工並投入運作，屆時將能大幅改善因雨量超標導致的排放問題。

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