教育部國中小資優生夏令營 6師範大學共同支援

教育部國中小資優生夏令營，6所師範大學師資支援。圖為過往參與營隊的學生以觸覺方式體驗海洋生物。（圖由教育部提供）

教育部今（17）日公布今（2026）年「國中小資優學生夏令營Super Summer Camp」報名開跑，今夏將以多元智能為主軸，在北、中、南三區辦理6場營隊，共提供394個名額，開放全國22縣市推薦資優生參加。由於營隊結合大學師資資源，並提供免費參與機會，對家長與學生具高度吸引力。

教育部國教署組長孫旻儀說明，資優生夏令營自2015年起每年暑假辦理，目的在促進跨校與跨縣市交流，讓學生透過多元學習拓展視野。今年活動由國立彰化師範大學統籌，並與國立台灣師範大學、國立台北教育大學、國立台南大學、國立高雄師範大學及國立屏東大學等6校合作，結合大學師資與學術資源，共同規劃課程。

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營隊依學習階段分為國中組與國小組。國中組優先錄取114學年度7、8年級學生，規劃「台北大學堂〜台北關鍵字」、「聽見森林在唱歌」及「STEAM雄厲害資優生FUN自然」等主題活動；國小組則以4、5年級學生為優先，推出「Top Leader & Super Team」、「鬥鬧熱 Crazy Tainan」及「藍海永續方城式」等課程，結合文化探索與自然體驗，提供多元學習情境。

孫旻儀指出，每場營隊為期4天，透過實地探訪與團隊合作，培養學生自然科學、人文社會及創意思考能力，同時強化人際溝通與社會關懷。低收入戶及中低收入戶學生可免費參加，以落實教育機會均等。活動即日起由各縣市受理報名並推薦學生，錄取名單預計於4月29日公告。相關資訊可至國立彰化師範大學網站查詢。

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