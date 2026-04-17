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    首頁 > 生活

    台鐵推點數加倍、花東優惠雙方案 5/25到5/29上路

    2026/04/17 11:29 記者吳亮儀／台北報導
    花東地區二日券。（台鐵公司提供）

    花東地區二日券。（台鐵公司提供）

    為響應國際公共運輸協會（UITP）「世界公共運輸日」，並配合交通部運輸研究所辦理的全台串聯行銷活動，台鐵公司今天（17日）宣布，在5月推出優惠活動，包含「會員點數加倍」及「花東地區二日券」兩大方案。

    第一是會員限定平日購票乘車點數加倍送，活動對象包括台鐵公司個人會員及法人會員。但已參加花東地區「會員點數倍數送」活動者及專開列車的會員不適用本活動。

    適用期間為5月25日週一到5月29日週五；優惠內容為凡購買5月25日（週一）到5月29日（週五）對號列車乘車票（含無座票、預售票）或透過網路訂購團體車票，並實際完成乘車者，即可享有會員點數加倍回饋。

    第二是，5月限定販售399元「花東地區二日券」，販售期間為5月1日到5月30日（限乘車當日購買）。搭乘期間為5月1日至5月31日。適用區間為新城站到大武站間。票價為單一票價399元（不分票種）。

    指定通路為請旅客至新城站至大武站間設有電腦售票車站窗口購買。使用方式與規範為票券可搭乘區間（快）車、莒光號、自強號、太魯閣號、普悠瑪號及EMU3000型自強號（不含騰雲座艙）；搭乘對號列車時不另行劃座，採空位入座方式（含站立），提供旅客彈性行程安排。

    台鐵公司提醒，票券採實名制販售，以確保使用公平性；另外旅客如超出適用區間乘車，應另行購票搭乘，未購票者將依無票乘車規定加收五成票價，請旅客留意相關規定。

    乘車點數加倍送。（台鐵公司提供）

    乘車點數加倍送。（台鐵公司提供）

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