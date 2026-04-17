端午節連假離島航班 4/20上午9時開放訂位

端午節離島機票可從4/20上午9時起開放訂位。（記者吳亮儀攝）

今年端午節有3天連假，交通部民用航空局今天（17日）宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1254架次，計10萬4645個座位數，並自4月20日下週一上午9時起開放訂位。

今年端午節假期自6月19日週五起，到6月21日週日有3天連假，民航局規劃，6月18日週四到6月22日週一是航空疏運期，共計5天。民航局指出，端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司已依據市場需求規劃航班。

請繼續往下閱讀...

各航線運能包括澎湖航線704架次、5萬8438個座位數；金門航線416架次、3萬7052個座位數；馬祖航線134架次、9155個座位數；3離島航線共計提供1254架次、10萬4645個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，端午節連假尖峰時段6月18日至6月20日台灣出發往離島方向，以及6月20日至6月22日離島出發回台灣方向機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，並實施「退票費用分級制」。

旅客購買上述加註使用限制的機票，航空公司將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等3階段，分別收取最高票面價百分之10、20及30之退票手續費。

旅客若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補。

端午節離島機票可從4/20上午9時起開放訂位。（民航局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法