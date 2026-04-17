2026參山騎旅開跑！ 騎遊獅頭山、八卦山還能抽環島行程

「漫遊獅頭山客庄嘉年華」的峨眉湖環湖路線，擁有湖光山色美景。（圖由參山國家風景區管理處提供）

交通部觀光署參山國家風景區管理處「2026參山騎旅」系列活動，將在5月30日舉辦「漫遊獅頭山客庄嘉年華」、6月7日推出「鐵道騎跡．世界自行車日」。活動引領車友深入探索獅頭山、八卦山自然景觀與在地文化，4月20日中午12點起開放報名。

參山處表示，5月30日「漫遊獅頭山客庄嘉年華」，規劃全長約36.7公里路線，自南庄鄉公有停車場出發，沿124乙線延伸至峨眉湖環湖。沿途串聯客家聚落與自然景觀，邀請單車網紅小D與LINDA領騎，並安排導覽人員隨行服務，提供路線引導與補給支援。抵達終點後，將提供峨眉湖在地特色茶焗蛋與冷泡茶，並有抽獎活動，完成全程者有機會獲得「9天8夜單車環島行程」及「摺疊自行車」等多項好禮。

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另，6月7日「鐵道騎跡．世界自行車日」，則以八卦山地區「二水－集集」路線為主軸，結合鐵道文化與騎乘體驗，讓民眾在騎行過程中感受沿線人文歷史與景觀特色。

參山處長曹忠猷表示，今年騎旅系列活動降低參與門檻與優化活動設計，讓不同年齡與族群皆能輕鬆參與。從親子家庭、休閒騎士到年輕族群，都能在騎旅過程中找到適合自己的節奏，歡迎大家報名參與。

相關活動資訊及報名連結：「漫遊獅頭山客庄嘉年華」、「鐵道騎跡・世界自行車日」。

八卦山地區「二水－集集」路線為主軸，結合鐵道文化與騎乘體驗。（圖由參山國家風景區管理處提供）

參山國家風景區管理處歡迎大家參加2026參山騎旅嘉年華活動，感受山城騎旅魅力。（圖由參山國家風景區管理處提供）

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