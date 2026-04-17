幼兒園粗暴管教 南市重罰50萬、停招1年

關於中西區1家私立幼兒園發生虐童事件，南市教育局長鄭新輝說明。（記者洪瑞琴攝）

南市中西區1家私立幼兒園發生嚴重虐童事件，教育局接獲通報後立即啟動調查並組成專案小組深入釐清，確認違規情節重大，昨日主動公布調查結果並依法祭出重罰，南市教育局長鄭新輝今（17）日指出，涉案吳姓教保員因情節嚴重，除裁罰50萬元外，並予以解聘且終身不得再任教保服務人員。

此外，針對園所已進行行政懲處程序，將同時處以停招1年處分，若具準公共幼兒園資格者，將一併取消。

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該案於去年11月有園所其他班家長發現異樣而向教育局檢舉。教育局調查指出，該名教保員對班上13名幼生多次施以不當管教，包括推頭、壓頭、強制進食，甚至將幼生裝入紙箱後拍打，行為已嚴重侵害幼兒身心安全，另名同班教保員未即時制止，亦被認定對幼生不當對待情節重大，裁罰6萬元並解聘，1年內不得任教保工作，且須完成9小時幼兒輔導與正向管教研習。

此外，園所負責人因未善盡督導責任，教育局另案依法裁處，以強化管理責任。

鄭新輝強調，對任何形式的體罰及不當對待，教育局一律採取「零容忍」立場，未來將持續落實「有案即查、屬實即罰」，對違法行為絕不寬貸，全力守護幼兒安全與權益。

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