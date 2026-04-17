清明雨助攻 梅嶺螢火蟲群舞、大發生地點曝

梅嶺高海拔處的螢火蟲進入「大發生期」，爆量的「綠光精靈」在山林間放閃、群舞。（記者吳俊鋒攝）

清明節連假的明顯降雨，成功為台南楠西梅嶺風景區即將登場的賞螢季「助攻」，目前伍龍步道的火金姑爆量現蹤，在夜間不停「放閃」，尤其海拔900公尺的高處「出水仔」以上，已經進入大發生期，沿途「綠光精靈」成群飛舞，相當迷人，遊客爭睹。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，3月下旬前的降雨，為原本偏乾的土壤帶來滋潤，有助於螢火蟲生態，而兒童、清明節假期的充沛水氣，更發揮「臨門一腳」的效益，上週六隨即大爆發，當地農民驚喜不已。

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許鴻文提到，今年從伍龍殿後側一直沿步道前行，來到出水仔，甚至更上方的茶園等地，中、高海拔處的火金姑同步現蹤，賞螢的可及性更佳，適合親子同遊，若擔心假日人潮爆量，可利用平時前來。

楠西商圈發展協會常務監事陳居峰說，梅嶺賞螢之外，也可到「大湖桶」看油桐花、呷薑黃雞，並順遊附近知名景點，如江家古厝、玄空法寺、曾文水庫，以及深受歡迎的龜丹溫泉，泡湯、吃美食，深刻感受地方美景、產業、人文與風情，值得推薦。

至於也以火金姑遠近馳名的南化關山，通往主要賞螢區「三縣界」的產業道路，因地震、豪雨受損，仍未完成修復，難以前往，社區發展協會副理事長張興發強調，避免危險，今年的接駁服務暫停，敬請見諒，建議民眾可自行到低海拔的「大光廊」，現階段綠光精靈也已成群出現，呼籲路況不熟的遊客們要小心駕駛、注意安全。

梅嶺「出水仔」的螢火蟲爆量現蹤，在山林道路間成群飛舞。（記者吳俊鋒攝）

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