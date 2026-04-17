基地台超礙眼！台東無敵海景被擋 電信公司將提美化方案

基地台位置十分顯眼，縣議員簡維國會勘後，與電信業者協商美化。（簡維國議員服務處提供）

以往台東縣曾因沿海設置風力發電引起居民爭議，原因之一是，居民認為望向海岸線視野受阻，近日台東縣太麻里鄉的代天宮就有信眾反映，廟前廣場望向海岸卻被基地台遮擋，經縣議員簡維國協調後，未來電信公司將提出3個美化方案供信眾選擇出「最順眼的版本」。

代天宮廟址是位在靠山一側的南下車道旁，現有基地台則在斜對面、跨越台9線的靠海一方，由於路過此處只要是南下，就能看到開闊的海景，往返此處的遊客有不少人車停路旁欣賞美景，也有人則直接開進廟前廣場停留，信眾向議員陳情的確也是不少人所需。

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簡維國說，美景雖重要，但手機訊號對現代人已是相當重要，再者，由於附近少有私有地可成為其他設置基地台的選項，「看來只能選擇美化，讓民眾看得更順眼」。

而簡維國曾有讓基地台「小隱隱於山林」想法。他說，由於當地迎風，若以飾板遮蓋可能擋不過颱風，只能選擇塗裝，自己還曾想過「乾脆把基地台塗得和海同色系，一眼望去還不易查察到融於海景中的基地台」。但最終還是將美化方案交給各電信業者，近日再提出供民眾選擇。

基地台被認為顯眼，縣議員簡維國會勘後，與電信業者協商美化。（簡維國議員服務處提供）

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