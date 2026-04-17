冬山河觀光大聯盟成立 串連3鄉鎮打造宜蘭旅遊新亮點

宜蘭縣今天 舉行「冬山河觀光大聯盟」成立大會，並發表區域品牌「心咚山河」識別標誌。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣今天 舉行「冬山河觀光大聯盟」成立大會，將冬山、羅東、五結等三個鄉鎮的旅遊產業連結，共有11個觀光公協會、超過500家在地業者加入，今年特別策劃「穗在宜蘭」與「漫遊冬山河」兩大主題遊程，要帶領遊客深度感受蘭陽盛夏之美。

由交通部觀光署補助，宜蘭縣政府執行的「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」邁入第2年，今天在縣府縣民大廳舉行「冬山河觀光大聯盟成立及遊程行銷記者會」。現場並發佈區域品牌「心咚山河」，整合冬山河上、中、下游產業資源，將宜蘭觀光推向國際化，讓宜蘭觀光發展邁入新紀元！

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縣府工商旅遊處表示，「心咚山河」識別標誌（Logo），運用幾何色塊與手繪線條，最上方綠色山形代表守望蘭陽的龜山島，鮮紅拱影則是指標地標利澤簡橋，搭配底部的黃色鴨母船弧線與湛藍的冬山河水流，更融入了溫泉與沃土元素，整體設計傳遞出「親水、共遊」的核心理念。

「冬山河觀光大聯盟」的組織建構，是仿效日本DMO（旅遊目的地行銷組織）概念，打破行政疆界，整合冬山鄉、羅東鎮、五結鄉包含食、宿、遊、購、行等資源，提供優質在地對接、合法的旅遊資源。

聯盟今年也特別策劃「穗在宜蘭」與「漫遊冬山河」兩大主題遊程，縣府表示，被譽為「夏夜煙火」的穗花棋盤腳現正進入盛開期，為此特別推出「穗在宜蘭」2遊活動，活動報名日期自5月20日至7月20日。

此外，冬山河擁有平緩水域與迷人河岸景觀，6月6日至8月將推出「漫遊冬山河」限定試遊團，規劃冬山河上、中、下游不同運具的買一送一體驗行程，讓遊客體驗宜蘭人的「生命之河」。詳情請洽宜蘭縣政府工旅處，電話03-9251000分機1880。

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