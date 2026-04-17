報廢貨輪拆卸未報備核准半月燒2次 澎湖第三漁港亂象叢生

報廢貨輪在港區拆卸，未經主管機關核准。（澎湖縣政府消防局提供）

一把火燒出馬公第三漁港管理問題！貝里斯籍合茂號雜貨船，涉嫌走私5063箱私菸，由澎湖地檢署扣船法拍，在馬公市案山海域進行切割作業，卻半個月內連續發生2起火警，讓澎湖縣政府消防局疲於奔命，也燒出漁港管理問題。

依照漁港法第第19條第2項第5款，在漁港區域內從事拆卸船舶，應向主管機關申請核准，前項核准得為附款，其因漁港建設需要或妨礙漁港安全及管理者，主管機關得變更或廢止之。澎湖縣港區管理為澎湖縣政府工務處港灣科，漁船管理權責則在澎湖縣政府農漁局漁業行政科，但報廢貨輪不歸農漁局管轄。

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針對港區報廢貨輪未依法申請核准逕行作業，導致2次火警。澎湖縣政府工務處表示，將通知船主遷移，給予1個月緩衝時間，進入船塢拆卸作業，避免釀成公共危險，開罰金額3萬起跳。先前在馬公第三漁港浮浮沉沉的瑞豐富號漁船，就已進行開罰。

另外馬公第三漁港亂象，還包括標售報廢公務船，長期霸佔船席位，還有停泊多時的漁船堆滿海廢塑膠瓶，甚至還在船上長出大樹奇景。針對亂象叢生，澎湖縣政府秘書長林文藻邀集工務處、農漁局召開整頓第三漁港船席位會議，由農漁局提供船主資料，工務處一一進行通知，限期1個月進行改善，逾期將直接開罰，讓馬公第三漁港船席位恢復正常使用。

長期停泊未開漁船，卻長出樹木奇景。（記者劉禹慶攝）

漁船變成海廢收集船，並泡在水中。（記者劉禹慶攝）

海巡報廢海巡艇，民眾標後直接停在第三漁港不付費。（記者劉禹慶攝）

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