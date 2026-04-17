中風臥床到重新站起！信徒走進白沙屯拱天宮淚謝媽祖

劉男在隨行醫護人員守護下，以助行器緩步走入拱天宮正殿。（大千綜合醫院提供）

苗栗縣通霄鎮41歲劉姓男子，是白沙屯媽祖信徒，因中風入住苗栗大千綜合醫院南勢護理之家，一度臥床，但他努力復健並在醫護團隊協助下，於進香前夕，步入白沙屯拱天宮正殿參拜告解，並與媽祖婆相約會持續努力復健，跟著「粉紅超跑」一同南下進香。

劉男因突如其來的中風導致生活劇變，面臨無法自理的困境，單身的他入住南勢護理之家。初期，他因自身遭遇深受挫折，情緒不穩且躁動，經護理師與照顧人員的陪伴與「自立生活訓練」下，順利恢復穩定並拔除鼻胃管，重新找回生命的尊嚴。

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在與醫護團隊常談中，身為通霄子弟的劉男感慨地提到，往年白沙屯進香盛事他從不缺席，但現在身體大不如前，不知今年是否有機會再到媽祖面前上香。這句話觸動了護理之家團隊，決定啟動「圓夢計畫」，協助他重返信仰中心。

為了能以最好的狀態站到媽祖面前，劉男展現驚人的韌性，每日在護理之家忍受復健的艱辛，使用助行器不斷練習，只為了活動當天能靠自己的力量「走」進宮廟。

3月底，劉男在隨行醫護人員守護下，以助行器緩步走入拱天宮正殿，在媽祖面前雙手合十祈禱的那一刻，也不禁潸然淚下。參拜結束後，團隊安排劉男回家探望，親友與鄰里見原本臥床的他，如今竟能挺直身軀站在面前，紛紛送上擁抱與讚許。

劉男感謝南勢護理之家團隊的「圓夢計畫」行動協助，他會把與媽祖的約定及親友的關懷鼓勵化為動力，持續努力復健，早日回歸正常，並跟著「粉紅超跑」一同南下進香。

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