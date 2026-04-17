野柳地質公園赴越南簽MOU 邀來台參加6月國際地質公園研討會

負責野柳女王頭強化研究的台北科技大學資訊工程研究所教授余炳盛，在工作坊中分享仿生礦化／膠結模擬技術強化野柳地質公園蕈狀岩的 研究。（野柳地質公園提供）

繼與日本多家地質公園簽署姊妹地質公園後，新北市野柳地質公園前往越南參加地質公園國際工作坊，並於會議中與胡志明市國家大學自然科學大學地質學院簽署合作備忘錄（MOU），野柳地質公園與越南的德農世界地質公園、諒山世界地質公園分享地質公園的經營管理與永續經營。野柳地質公園邀請越南友人到台灣野柳，參加6月舉辦的國際地質公園研討會，讓友誼再延續。

負責野柳女王頭強化研究的台北科技大學教授余炳盛，是這次牽線台越雙方地質公園交流的靈魂人物，包括余炳盛、台灣地質公園學會理事長劉瑩三、台灣大學地理系榮譽教授林俊全、師範大學地理學系主任王文誠、師範大學地理學系教授蘇淑娟、新空間國際有限公司總經理湯錦惠、副總經理林俊毅等10餘人前往越南；台灣地質公園學會訪問團一行拜會胡志明市國家大學自然科學大學地質學院，雙方簽署合作備忘錄並致贈禮物。

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余炳盛演講致詞，分享遊客關注的女王頭永續研究，以仿生礦化／膠結模擬技術強化野柳地質公園蕈狀岩的研究，林俊毅分享野柳地質公園之經營管理、永續發展與國際交流經驗，博士生郭麗秋分享地質調查在台灣地質公園發展中的角色與重要性；越南代表分享越南地質遺產與地質公園經營管理、德農世界地質公園遺產價值保存與推廣、於諒山世界地質公園建構「蘭農淨零社區觀光村」的示範村模式等等。透過雙方簡短摘要分享地質公園經營與面對問題討論，另外台越境內的地質研究與礦產、地熱利用，則是研討會場中另個焦點。

湯錦惠說，今年6月在野柳薆悅酒店召開國際地質公園研討會，日本多個地質公園將參加，越南的德農、諒山世界地質公園均表達參與意願，胡志明市國家大學自然科學大學地質學院也將派員參加，期待能經由國際交流，增進彼此的認識。

越南朗山世界地質公園副處長-Pham Thi Huong（范氏香）分享朗朗山世界地質公園發展重點。（野柳地質公園提供）

新北市野柳地質公園總經理湯錦惠（圖右二）與越南胡志明市國家自然科學大學-地質學院院長（Dr. Phạm Trung Hiếu）簽署合作備忘錄。（野柳地質公園提供）

新北市野柳地質公園總經理湯錦惠（圖右二）與越南胡志明市國家自然科學大學-地質學院院長Dr. Phạm Trung Hiếu（左二）簽署合作備忘錄。（圖為胡志明市國家自然科學大學提供）

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