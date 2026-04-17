「2026嘉義咖啡節」暖身開跑 32店邀民眾跑店集點

往年嘉義咖啡節舉辦期間，吸引年輕人參與。（圖由嘉市工策會提供）

「2026嘉義咖啡節」將於5月1日至3日在嘉義公園登場，為吸引更多民眾參與，暖身活動自即日起開跑，民眾可於32間嘉市在地咖啡館及鄰近縣市衛星城市人氣品牌，透過跑店、集點與兌換限定好禮的方式，感受嘉市深厚且多元的咖啡文化。

市長黃敏惠表示，嘉市從1918年開始於紅毛埤成立園藝試驗場種植咖啡，長期累積深厚的產業基礎與人文底蘊，至今無論在店家密度、風格多樣性或職人能量上，都在全台具備高度代表性。此次咖啡節期間將集結超過150家海內外品牌，並規劃國際咖啡賽事與市集展售等多元內容。

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嘉市工商發展投資策進會總幹事宋侑玲說，咖啡節暖身活動「+1Presso 城市串聯計畫」，民眾至32間合作店家消費指定品項即可獲得集點，藉由實際走訪不同店家，提升民眾對嘉義咖啡品牌的認識，也希望進一步帶動街區消費與城市漫遊風氣。

活動集點期間即日起至5月3日止，於串聯店家索取集點卡並累積點數，每筆消費限集1點，集滿5點，5月1日至3日活動期間至嘉義公園服務台兌換「2026嘉義咖啡節 Shot杯」1只；集滿10點則可兌換「+1Presso串聯套組」1組，內容包含精選濾掛咖啡與聞香杯1只，兌完為止。

32間合作店家，包括在地咖啡館餘生咖啡館、三宅一室、SENSMO 咖啡感獸、露比夫人 × 金識咖啡、睦嶋咖啡等23間，以及城市衛星咖啡品牌順風咖啡、幕後咖啡、魚罐頭咖啡館、星耀辰咖啡車等9間。相關資訊可上嘉市工策會臉書粉絲專頁查詢。

「2026嘉義咖啡節」將於5月1日至3日在嘉義公園登場（嘉市政府提供）

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