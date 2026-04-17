教育部華語師資認證考試 新制預計明年上路

教育部明年推新版華語師資認證考試制度。（記者林曉雲翻攝）

教育部「對外華語教學能力認證考試」自2006年開辦以來，已邁入第21屆，累計報考人數達3萬5670人，共有6631人取得證書。教育部今（16）日表示，為持續提升華語教學專業品質，教育部與專家學者正研議考試精進措施，預計明年起實施新制，相關內容將於今年7月底前公布。

教育部今日公布今（2026）年「對外華語教學能力認證考試」簡章，考試將於7月25日、26日舉行，並自5月15日上午10時起至5月29日中午12時止受理報名，全程採網路報名方式辦理。

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教育部國際司科長莊祐瑄指出，通過這項認證考試，取得華語教學能力證書，是未來申請教育部補助赴海外學校任教的重要資格條件之一。考生須先於線上填寫報名資料，並將報名表列印後以掛號郵寄至國立台灣大學教務處研究生教務組，不受理現場報名。

依簡章規定，考試包含筆試與口試共5科，須各科成績皆達及格標準，始可通過並申請證書；未通過者，各科及格成績可保留3年。例如今年報考通過部分科目者，成績可保留至2029年12月31日止。

莊祐瑄說明，考生須在各科成績及格且仍在保留期限內，並檢附申請日前3年內符合外語能力認定基準的證明文件，始得申請核發證書。舉例而言，若考生於今年10月31日提出申請，須提供2024年10月31日至今年10月30日期間的外語能力證明。

莊祐瑄強調，華語教學人員在推動國際合作及傳播台灣文化上扮演關鍵角色，鼓勵有志投入華語教育者把握報名時程，依簡章規定準備相關文件，踴躍報考。

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