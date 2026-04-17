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    首頁 > 生活

    北投小牛埔步道新登場 環境友善設「生物避逃坡道」

    2026/04/17 10:21 記者何玉華／台北報導
    小牛埔步道以花崗岩鋪設，一旁還有生態池。（台北市大地處提供）

    小牛埔步道以花崗岩鋪設，一旁還有生態池。（台北市大地處提供）

    台北市北投區小牛埔步道過去部分路段陡峭、排水不良且休憩節點不足，工務局大地工程處進行沿線系統性改善，全面採用順應地形的低衝擊工法，包括鋪面全面更新、階梯與排水設施強化，並營造多處休憩節點，還增設「生物避逃坡道」，目前完工，讓喜愛登山健行的民眾又新增一處郊區的山林休憩空間。

    大地處指出，小牛埔步道位於貴子坑溪流域，周邊自然資源豐富，串聯三層崎公園、貴子坑水土保持園區、貴子坑露營場及「台北大縱走第一段」等重要遊憩節點的關鍵動線。過去步道部分路段坡度陡峭、排水不良且休憩節點不足等問題。因此進行沿線系統性改善，包括鋪面全面更新、階梯與排水設施強化，並營造多處休憩節點。

    大地處說明，改善工程以「親山近水、生態共存、永續發展」為核心願景，全面採用順應地形的低衝擊工法，減少開挖與地表擾動，並增設「生物避逃坡道」與透水構造，在強化排水機能的同時，也維護在地生態棲地的延續。工程選用耐久且低維護的材料，嚴格控制混凝土使用量與土方挖填，減少碳排放，具體落實都市山林永續經營的政策目標。

    大地處也提醒，北市郊山步道自然生態豐富，民眾健行時要留意周遭環境，注意防範毒蛇及毒蜂出沒。建議穿著淺色長袖衣褲與包鞋，避免噴灑香水，並請勿偏離既有步道或主動驚擾野生動物。若於途中不慎遇見，請保持冷靜，安靜繞道或緩步退後離開，以確保自身安全。

    在交通方面，可以多利用大眾運輸工具前往小牛埔步道，包括搭乘捷運淡水信義線至 「復興崗站」，由1號出口出站後，步行約20分鐘即可抵達步道（鄰近三層崎公園）；或搭捷運淡水信義線至「新北投站」，出站後可轉乘公車，或步行約30分鐘前往。另有公車可搭至「貴子坑水土保持園區站」下車後，依路標指示沿秀山路步行約10-15分鐘抵達；YouBike 微笑單車可騎乘至「秀山區民活動中心」站點還車，步行約1-2分鐘可抵達。

    小牛埔步道的雲凝平台。（台北市大地處提供）

    小牛埔步道的雲凝平台。（台北市大地處提供）

    小牛埔步道的雲散平台廣場。（台北市大地處提供）

    小牛埔步道的雲散平台廣場。（台北市大地處提供）

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