剴剴案凸顯制度缺失，國教盟籲盡速修法補洞。（國教盟提供）

台北地方法院就剴剴案中兒福聯盟陳姓社工涉過失致死案作出一審判決，國教行動聯盟今（16）日發聲明表示沉痛與不捨，並指出該案凸顯的已不僅是個案責任，而是兒少保護制度的根本問題，呼籲立法院應立即啟動「兒童及少年福利與權益保障法」及「社會工作師法」修法，補強制度漏洞。

國教盟理事長王瀚陽指出，該案關鍵在於法院認定社工具「保證人地位」，意即對受照顧兒童負有防止危害發生的法律責任，該認定雖有刑法與現行兒少權法訪視義務等基礎，但如此重大責任，不應僅透過個案判決確立，而應回到立法程序，明確規範。

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國教盟青年部執行長李雨函表示，依刑法不作為犯體系，社工在承接個案後，確實可能因制度性接管而負有保護義務，但目前相關法律對責任範圍與注意義務並未明確界定，導致實務上標準不清。

王瀚陽也指出，若國家要求社工承擔保證孩子不再受害的責任，就應同步釐清責任分工、危機升級機制與機構責任，否則將出現「責任提高、制度卻模糊」的風險。

國教盟認為，剴剴案揭露多項制度缺失，包括主責分工不明、跨單位資訊斷裂、高風險徵候缺乏升級標準，以及委外體系中責任鏈不清等問題，導致高風險兒童可能在制度縫隙中被漏接。

國教盟提出三項訴求，包括立法院應立即召開公聽會，釐清社工、督導、委外機構及政府間的責任分工；儘速推動「兒少權法」修法，將高風險案件處理標準、跨單位合作及重大事件檢討機制法制化；以及啟動「社工師法」修法，建立明確的專業責任與刑事風險界線。

王瀚陽強調，剴剴案不應只停留在究責個人，而應藉此檢視整體制度，將責任鏈與判斷標準明確入法，才能真正避免悲劇重演，讓高風險兒童能更早被發現與保護。

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