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    首頁 > 生活

    宜蘭青銀徵才週六礁溪登場 逾300職缺薪資最高上看5萬元

    2026/04/17 10:20 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭青銀徵才週六礁溪登場，逾300職缺薪資最高上看5萬元，圖為徵才資料照。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭青銀徵才週六礁溪登場，逾300職缺薪資最高上看5萬元，圖為徵才資料照。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣「2026青銀聯合徵才活動」溪北場，將於本週六（18日）上午10點至中午12點半，在礁溪德陽宮弘道大樓登場，此次集結多家在地優質企業，一口氣釋出超過300個工作機會，最高薪資上看5萬元，鼓勵青年及銀髮族踴躍參與，把握求職好機會。

    宜蘭縣政府勞工處促進跨世代勞動力參與，週六徵才以「青銀攜手・共創未來」為主題，為青年求職者及準備重返職場的銀髮族，打造理想媒合舞台；職缺涵蓋多元，包括在地熱門旅宿業、餐飲業、服務業、零售業、批發業，以及傳統產業與製造業等，提供不同年齡與專長民眾，豐富的職涯選擇。

    勞工處表示，不論是初入職場的社會新鮮人，或是具備豐富經驗的「高年級生」，都有機會在徵才活動中，找到發揮所長的舞台，現場除能直接與企業主管面對面洽談，參與面試民眾還有機會獲得精美小禮物，鼓勵求職者踴躍投遞履歷。

    為加速求職流程，勞工處建議民眾可事先至官網，掃描活動宣傳QR Code了解詳細職缺資訊，並提前備妥履歷前往礁溪德陽宮弘道大樓，若有相關求職問題，可撥打服務專線（03）9255455洽詢。

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