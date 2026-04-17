盧秀燕遲到5分鐘！旱溪媽祖起駕延誤 信眾騷動現場致歉

樂成宮旱溪媽祖遶境今天起駕，表定早上8點吉時儀式開始，盧秀燕卻姍姍來遲，遲到5分鐘，劉世芳、何欣純等人大批信眾都早在大殿等待。（記者蔡淑媛攝）

台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」，今（17）日舉行起駕大典，展開22天的遶境賜福之旅，表定早上8點吉時儀式開始，台中市長盧秀燕卻姍姍來遲，遲到5分鐘，內政部長劉世芳、立委何欣純等人早在大殿等待，現場主持人也向信眾致歉，等盧到達後大典開始，已延遲起駕儀式。

旱溪媽祖遶境十八庄為全台歷史最悠久、遶境天數最長，今年邁入邁入205週年，由於適逢2026大選年，起駕儀式藍綠政治人物皆到場，劉世芳、盧秀燕及藍綠市長參選人江啟臣、何欣純皆到場同框扶轎，成為廟會焦點。

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旱溪媽今天起駕出巡，上香儀式表定8點開始，劉世芳、何欣純及藍綠議員、廟方人員等人早在大殿等待預備，卻不見盧秀燕，信眾開始騷動，現場主持人因向現場信眾致歉，因為市長遲到推遲，眾人等候5分鐘後，盧秀燕才與江啟臣同時到場，展開上香儀式。

起駕儀式因此延後推遲，董事長何敏誠在媽祖鑾轎起駕前致詞後詢問藍綠政治人物是否致詞，劉世芳怕擔誤吉時而拒絕，何敏誠也說「因為要扶轎，請大家諒解」，不過盧秀燕則接過麥克風發表致詞。

盧秀燕表示，她代表台中市政府恭迎媽祖起駕，旱溪媽祖繞境18庄是遶境天數最長，沿途行經台中11個行政區共22天，強調旱溪媽是雨水媽，4月初台中德基水庫水量僅5成，讓她非常煩惱，旱溪媽很靈驗，現在水庫已有72%，保佑遶境平安順利，風調雨順，信徒滿天下,待盧秀燕致詞後，劉世芳因此簡短致詞，展開起駕大典。

台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」，今天起駕，劉世芳、盧秀燕扶鑾轎。（記者蔡淑媛攝）

旱溪媽今天遶境起駕，劉世芳、盧秀燕、何欣純、江啟臣同框扶轎。（記者蔡淑媛攝）

樂成宮旱溪媽祖遶境今天起駕 。（記者蔡淑媛攝）

溪媽祖遶境今天起駕，表定早上8點吉時儀式開始，盧秀燕卻姍姍來遲，遲到5分鐘，劉世芳、何欣純等人大批信眾等盧秀燕到場，儀式才開始。（記者蔡淑媛攝）

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