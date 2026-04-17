火災曝光隱藏版垃圾屋 里長勸說清出逾2.5噸垃圾

透天厝火災意外曝光誇張屋況，易燃物堆積如山宛如垃圾屋。（北區區公所提供）

北區文成里日前發生火災，意外發現屋內堆滿書籍與雜物、回收物，滿屋易燃物嚇壞消防隊人員及鄰居，所幸火勢並未擴大，但也讓原不被知情的誇張屋況被發現，當地里長協助清出2.5噸垃圾，另還有整屋漫畫書。

發生火災的民宅1樓為歇業10年書店，幾乎堆滿書籍，2、3樓則有漫畫書及雜物、回收物等，堆積如山宛如垃圾屋，易燃物驚人數量嚇壞消防隊人員及鄰居，還好火勢很快受到控制，但也讓原本不被知道的屋況被發現。北區區公所透過里長蘇來椿向屋主示出善意，表示願意協助進行清除，請屋主務必配合清除所有雜物及回收物，避免危害附近鄰居的安全。

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區長潘寶淑表示，經勸說，屋主只同意里長1個人入內幫忙，於是與里長整整耗費2天時間進行清理，估計清出約2.5公噸的垃圾，並通知清潔隊協助清運，還給附近居民乾淨安全的生活環境；至於尚未清理的1樓漫畫書，公所原規劃協助媒合回收業者收購，但屋主表示這些書籍都具有歷史價值，承諾會盡快自行處理出售。

潘寶淑呼籲，民眾應定期清理屋內的雜物，保持居家環境的整潔和安全，確保通道暢通，避免雜物堆積在重要的逃生路線上，期望避免類似事件再次發生。已請各里長，盤點里內有類似狀況的住家，提醒居民應該要清除屋內環境，特別感謝蘇里長與環保局清潔隊協助清理行動，讓附近的居民維持安全的居住環境。

透天厝火災意外曝光誇張屋況，易燃物堆積如山宛如垃圾屋。（北區區公所提供）

里長蘇來椿協助屋主完成清理。（北區區公所提供）

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