黃偉哲赴韓進校園推廣鳳梨 平澤學生比愛心喊愛

平澤高中同學踴躍試吃台南鳳梨。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲訪問韓國平澤市期間，走入當地平澤東一工業高中，透過校園交流活動推廣台南鳳梨，結合城市外交與農業行銷，展現兩市農特產品合作成果，也落實雙方先前簽署的交流備忘錄。

黃偉哲表示，台南與韓國距離相近，搭機不到3小時即可抵達，交流條件相當便利，任內台南跨年活動曾邀請多位韓國知名藝人來台演出，包括車銀優、孝淵、李俊昊及鄭恩地等，深受台南年輕學子喜愛，此次將春季最具代表性的台南鳳梨帶到平澤，希望當地學生也能透過味蕾認識台南，未來有機會親自造訪，品嚐更多台南美食與水果。

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現場播放南市形象影片介紹城市特色，校方亦展示學校教學亮點，促進雙方了解。黃偉哲並親自示範削鳳梨，帶領學生體驗台灣水果文化，現場約200名高一學生熱情參與，不僅踴躍試吃，更紛紛高舉雙手比出愛心，大喊「好吃」、「愛上台南鳳梨！」氣氛熱絡。

台南團隊也準備鳳梨酥、果乾等農特產品供學生品嚐，透過「台南甜」的味覺體驗，加深韓國年輕世代對台南的第一印象，讓農產推廣更具親和力。

黃偉哲表示，台南與平澤同為優質農業城市，雙方情誼在互訪中逐步深化，今年1月已簽署農特產品交流備忘錄，進入校園推廣鳳梨，不僅是農產行銷，更期待未來促成學生交流與教育合作，持續累積城市友誼，為兩市長遠發展奠定更穩固基礎。

同學們一起拉布條歡迎台南市長黃偉哲訪團。（台南市府提供）

活動現場也展示提供台南特色農產品供同學試吃。（台南市府提供）

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