屏東縣道185甲線要拓寬了！ 串聯林後四林到來義路網

縣道185甲線現正進行拓寬工程。（記者陳彥廷攝）

往返潮州鎮及來義鄉的屏東 主要幹道縣道185甲線，屏縣府現正進行拓寬工程，屏縣府強調，目前將拓寬共5.28公里的路段，未來光是視野就能成為一路通往大武山的景觀道路。

來義鄉透過縣道185甲線往返潮州及萬巒的鄉親相當多，屏縣府並在2019年完成台1線至林後四林平地森林園區長達4.34公里的路段拓寬工程達15公尺，但再往東至來義3.5公里左右未拓寬，導致出現路幅縮減情形。

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為此，屏縣府考量道路寬度的一致性，尤其當地有大量疏濬砂石車利用，路幅顯有不足以進行汽機車分流使用，易造成汽機車爭道，加上來義鄉二峰圳及大潮州人工湖的外地觀光旅運需求漸增，因此再爭取公路局經費共約4.29億，進行上述路段及連接縣道185後轉往北共5.28公里的拓寬工程。

屏縣府指出，完成拓寬後除維持道路統一路寬，解決道路突然限縮，通行更佳順暢，拓寬也能將汽機車進行分流引導解決爭道問題，將配置快車道、機慢車道、側溝、路肩、擋土牆及路燈等設施，可提升道路行車安全，降低交通事故發生風險，也能串聯林後四林平地森林園區及大潮州人工湖與沿山觀光資源，完整周遭路網。

對此，有民眾擔心路樹的會否因拓寬移除，對此，屏縣府工務處回應，道路兩側植栽於拓寬範圍內的喬木，經查估後已進行價購，後續將進行妥善的移植程序，至於民眾所見仍留置路旁兩側的喬木，原則上屬台糖公司資產，也提醒民眾近期道路進行半半施工，請民眾行經時務心注意交管人員的指揮並配合行車，以維安全。

縣道185甲線現正進行拓寬工程。（記者陳彥廷攝）

縣道185甲線現正進行拓寬工程。（記者陳彥廷攝）

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