桃園閩南書院多元課程陸續開課 邀民眾深度認識傳統文化

桃園閩南書院推出多元課程，開放報名。（圖由卡芙創意設計行銷有限公司提供）

桃園市政府文化局「桃園閩南書院」推出多元課程，從台語基礎拼音、韻味聲調、答喙鼓，到畫糖人、吹糖人、捏麵人，與歌仔戲、皮影戲、布袋戲、北管、二胡、月琴等傳統曲藝，進而延伸到蓪草、窗花剪紙、纏花、彩繪獅頭、中藥香包製作等，陸續開課到9月，即起開放報名，額滿為止。

文化局官員表示，桃園閩南書院的首波課程已於3月登場，畫糖人與捏麵人課程報名迅速額滿、台語傳承課程廣受好評，5月起推出傳統曲藝、手作系列課程，傳統曲藝將介紹表演藝術的源流、角色、文化意涵，並安排操偶、身段、口白、樂器演奏等，盼讓學員理解閩南傳統音樂與戲曲的表現方式。

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整體課程規劃在八德區的八塊厝民俗藝術村上課，園區扮演閩南文化傳承、轉譯的核心場域，課程在此舉辦，希望穩定、持續的學習能讓民眾融入其中，並建立與傳統文化的連結，相關課程資訊可洽文化局官網或桃園閩南文化臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/bln34d）查詢。

台羅拼音基礎課程吸引許多民眾參加。（圖由卡芙創意設計行銷有限公司提供）

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