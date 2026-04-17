老公結紮半年又喜獲第三胎 白沙屯媽祖入夢送她男寶寶

示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

白沙屯媽祖每年的進香活動都會吸引到大批信眾跟隨，近日在社群上也不時有網友分享自身的奇妙經歷。近日有名媽媽就發文分享，稱老公雖然半年前已經結紮，但今年1月卻又驗到懷孕，她還分享夢到白沙屯媽祖抱著一個男嬰給她，之後照超音波還真的是名男孩，讓她直呼「非常讓人起雞皮疙瘩」。

有網友近日在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文分享，老公半年前已經結紮，今年1月卻又驗到懷孕，她直言在很荒謬的情況下前往婦產科，推算了受孕的日期，很剛好的是在去年12月25日山邊媽祖台南遶境。

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網友指稱，近日睡覺時還夢到這次白沙屯北港進香途中，她懷著三寶跪著要等著鑽轎底，扛轎人員問了她老公：這裡誰懷孕？她老公說：我老婆懷孕，扛轎人員請她起身。

網友表示，在夢裡她本來擔心「完蛋了…是不是懷孕不能鑽轎底」、「是不是觸犯了禁忌要處罰我…」，沒想到下一秒媽祖從神轎上走了出來，手上抱著一個嬰兒遞給了她，然後小心翼翼的將嬰兒包巾打開，再接著把嬰兒的尿布打開，結果竟讓她看到是男孩，之後夢就醒了。而前往婦產科超音波照出來也是個男孩。

網友直言，三胎意外來的太突然、太荒謬、太不知所措，因為她老公已經結紮了，但一切都是最好的安排。她為此感謝媽祖賜給他們兒子，並稱「今年的進香途中請不要拿金鏟子跟我結緣，留給真正需要的人」。

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