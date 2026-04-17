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    首頁 > 生活

    龍崎綠竹筍搶手 每公斤拍賣價今年最高700元

    2026/04/17 09:48 記者吳俊鋒／台南報導
    龍崎區農會推出的「牛角筍」，相當優質，市場深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎區農會推出的「牛角筍」，相當優質，市場深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    台南龍崎知名的綠竹筍採收季，區農會持續啟動共同運銷，但目前供應量仍有限，物稀為貴，帶動行情，今年頂級品在北部拍賣價格最高曾達到每公斤700元，顯見搶手的程度。

    龍崎區農會推廣部主任董啟聖表示，去年入冬後，氣候偏乾，原本擔心影響綠竹筍的採收時程，兒童、清明節連假出現明顯降雨，老天爺「即刻救援」，目前產季正常，共同運銷作業也持續展開，每週集貨3天，單日平均約1500公斤，供應量穩定。

    董啟聖說，農會與產銷班合作，嚴格把關、篩選，運往台北一、二市拍賣的，分為6等，由於各地收成的綠竹筍陸續推出，根據連日來的統計資料，龍崎的各級均價每公斤270元，名列前茅。

    龍崎區農會總幹事林韋如指出，當地綠竹筍相當優質，彎如牛角，因而獲得「牛角筍」的封號，肉質鮮嫩、清甜，採共同運銷的模式，協助拓展國內通路，雖然已經進入產季，但頂級品每公斤拍賣價格也達400元，居高不下。

    林韋如提到，農會的蔬菜第12產銷班，有人工澆灌設施，並增加夜間燈照，綠竹筍採收「全年無休」，非產季期間上市，引起各界搶貨。

    綠竹筍開始採收，龍崎區農會持續啟動共同運銷。（記者吳俊鋒攝）

    綠竹筍開始採收，龍崎區農會持續啟動共同運銷。（記者吳俊鋒攝）

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