新北「和美山碧潭擺渡賞螢趣」限額100名 4/22登場

和美山步道位於新北市微笑山線大縱走路線中段，賞螢季的步道沿途螢火蟲點點飛舞，如星河灑落山林。（圖由新北市觀旅局提供）

「和美山碧潭擺渡賞螢趣活動」今年將於4月22日浪漫展開，新北市觀光旅遊局與台灣自然科技學會合作，由專業解說員帶領民眾，搭乘傳統人力擺渡船橫越新店溪，限額100名，體驗碧潭水域風情與夜間生態戶外課程，探索星光閃爍的螢火蟲世界。

和美山步道位於新北市微笑山線大縱走路線中段，交通便利，從新店捷運站步行約10至15分鐘即可抵達，每逢賞螢季節，步道沿途螢火蟲點點飛舞，宛如星河灑落山林。

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新北市觀旅局長楊宗珉表示，和美山碧潭擺渡加賞螢活動，融合歷史人文與生態旅遊特色，不僅能體驗新店渡口傳承至今的人力擺渡文化，也能在夜晚欣賞螢火蟲點亮山林的夢幻景致，是春季不可錯過的限定行程，也提醒民眾，參與賞螢活動時請穿著長袖長褲及布鞋，遵守不捕捉、不干擾的原則，共同守護生態資源。

觀旅局指出，本次限定活動由台灣自然科技學會專業解說員帶領民眾深入螢火蟲棲地，認識生態習性與環境保育觀念，採電子郵件（nt.tw@hotmail.com）報名，免報名費，名額限100名，額滿為止。

此外，和美山也有一般賞螢場次的專業解說導覽，活動時間為4月15日至4月28日，欲參加者可至台灣自然科技學會臉書粉專查詢。

新北微笑山線「和美山碧潭擺渡去賞螢活動」4月22日浪漫啟航。（圖由新北市觀旅局提供）

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