為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗大明社大辦2場春季走讀 帶領民眾從圳邊找尋地方記憶

    2026/04/17 09:45 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗市大明社區大學將舉辦2場春季走讀活動，帶領民眾從圳邊找尋地方記憶。（大明社大提供）

    苗栗市大明社區大學將舉辦2場春季走讀活動，帶領民眾從圳邊找尋地方記憶。（大明社大提供）

    苗栗市大明社區大學今年春季「與城市共生－從教室到圳邊的地方行動」走讀活動，將於21日及24日登場，將帶領民眾踏查苗栗市南苗石母祠、舊街巷弄與水圳，從圳邊找尋地方記憶，探索地方信仰及社區文化。

    大明社區大學自2005年創辦以來，秉持「終身學習」、「公民社會」、「社區永續發展」三大理念，致力於推動社區公民意識及提升社區凝聚力。為協助政府政策執行及引導公民參與，每年均透過多元形式舉辦活動，期能提升民眾的現代公民素養。

    隨著氣候變遷與都市空間的快速更迭，我們居住的環境正經歷深刻轉變。如何讓城市、自然與社區達成共榮發展，並從歷史中尋找未來的應變之道，已成為當代公民的重要課題。

    此次，公民素養週活動內容豐富多元，將帶領參加者，踏查苗栗市南苗石母祠、舊街巷弄與水圳。透過實地走讀與手作體驗，引導參與者從熟悉的地景中探索地方信仰、生活文化與聚落發展脈絡，感受水圳與城市共生的歷史溫度。相關訊息可電洽：037-327401、社教組 。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播