苗栗大明社大辦2場春季走讀 帶領民眾從圳邊找尋地方記憶

苗栗市大明社區大學將舉辦2場春季走讀活動，帶領民眾從圳邊找尋地方記憶。（大明社大提供）

苗栗市大明社區大學今年春季「與城市共生－從教室到圳邊的地方行動」走讀活動，將於21日及24日登場，將帶領民眾踏查苗栗市南苗石母祠、舊街巷弄與水圳，從圳邊找尋地方記憶，探索地方信仰及社區文化。

大明社區大學自2005年創辦以來，秉持「終身學習」、「公民社會」、「社區永續發展」三大理念，致力於推動社區公民意識及提升社區凝聚力。為協助政府政策執行及引導公民參與，每年均透過多元形式舉辦活動，期能提升民眾的現代公民素養。

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隨著氣候變遷與都市空間的快速更迭，我們居住的環境正經歷深刻轉變。如何讓城市、自然與社區達成共榮發展，並從歷史中尋找未來的應變之道，已成為當代公民的重要課題。

此次，公民素養週活動內容豐富多元，將帶領參加者，踏查苗栗市南苗石母祠、舊街巷弄與水圳。透過實地走讀與手作體驗，引導參與者從熟悉的地景中探索地方信仰、生活文化與聚落發展脈絡，感受水圳與城市共生的歷史溫度。相關訊息可電洽：037-327401、社教組 。

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