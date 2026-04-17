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    首頁 > 生活

    珍稀唐白鷺現蹤高屏溪口 數量近年新高

    2026/04/17 09:24 記者洪臣宏／高雄報導
    唐白鷺為國際級保育鳥類。（陳俊強提供）

    唐白鷺為國際級保育鳥類。（陳俊強提供）

    珍稀候鳥唐白鷺飛抵高屏溪溪口，迄今（17）日已觀察到10隻，創近年來最高記錄。由於溪口沙洲及淺灘面積太少，唐白鷺被迫北飛至較多灘地區域覓食，與垂釣地點重疊，愛鳥人士呼籲釣客給予不干擾空間，讓這批嬌客能安全北返。

    國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書將唐白鷺列為「易危」等級，台灣亦將其列入第二級珍貴稀有保育類野生動物，估計目前全球約3千隻，最近10餘年來可見造訪高屏溪口蹤跡，最多有12隻，最長停留時間約2個星期，相當難得。

    唐白鷺擁有華麗飾羽，上世紀曾被用於製作高級帽飾，甚至傳說食用其蛋可美容，因而遭到大量獵殺，加上棲地縮減，至今族群未能恢復。林園愛鄉協會創會理事長陳俊強指出，唐白鷺因特有遷徙習性，不會停留台灣度冬，跨海遷徙風險很大，也是無法擴張族群原因之一。

    根據農業部林業及自然保育署統計，2026年全球黑面琵鷺總數達7746隻，台灣共記錄4719隻，占全球總數約61%，創歷史新高。陳俊強表示，相較黑面琵鷺數量年年增加，保育位階被調降，唐白鷺在台灣是過境鳥，無法提供完善的棲地環境保護牠們過冬，數量上無法增加，實在可惜。

    他說，目前高屏溪口的沙洲和淺灘的面積太少，未能提供充足的停棲和覓食環境，唐白鷺只好利用短暫退潮的時間，在出海口附近停留，一漲潮就沿著高屏溪往北飛至較多灘地的區域停棲，兩地相距3公里以上，在調查統計上增加了較大的難度。

    唐白鷺跟小白鷺混飛，辨識如同練眼力。（陳俊強提供）

    唐白鷺跟小白鷺混飛，辨識如同練眼力。（陳俊強提供）

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