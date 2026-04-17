茶鄉化身螢光樂園 「2026坪林螢光季」17日閃耀登場

新北市坪林區生態得天獨厚，「2026坪林螢光季」將自17日起連續兩個週末登場。（記者翁聿煌攝）

新北市坪林區擁有豐富生態，年度生態盛事「2026坪林螢光季」將自17日起連續兩個週末登場，坪林區長張秀玲表示，今年以「螢光樂園」為主題，結合永續生態與多元體驗，邀請民眾走入山城，感受春夜限定的自然魅力。

張秀玲說，活動以「永續生態、多元體驗」為主軸，除規劃專業賞螢導覽外，亦推出手作體驗、螢光市集及樂園轉蛋機等系列活動，打造兼具日間休閒與夜間賞螢的豐富行程，提供民眾全時段的旅遊新選擇。

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區公所表示，今年的季賞螢活動規劃三大亮點，每日15點起，民眾只要於指定地點完成打卡並公開分享，即可兌換限量螢光小禮；另於坪林合作螢光商家消費，憑螢光護照消費證明即可至親水吊橋服務台參加轉蛋活動，有機會獲得限量玻璃杯、紀念胸章等精美好禮。

此外，「螢光季・緩緩市集」亦同步登場，活動場域串連至緩緩坪林永續低碳旅遊館，除匯集在地農產、特色小吃與手作品牌外，並限時免費開放館內光影沉浸體驗，讓民眾在賞螢前先感受坪林四季風貌，享受悠閒漫遊時光。

未參加團體導覽的民眾，亦可於每日18點至親水吊橋參加定點解說，了解螢火蟲生態後，再依現場引導前往賞螢路線。公所提醒，賞螢時請保持安靜，勿捕捉或以強光照射，並建議自備紅色玻璃紙，以降低光害，共同守護自然生態。

交通方面，民眾可自捷運新店站搭乘綠12或923公車前往坪林，建議提前查詢回程末班車時間，妥善規劃行程，更多活動資訊請至坪林區公所官方臉書查詢。

坪林年度生態盛事「2026坪林螢光季」將自17日起連續兩個週末登場。（坪林區公所提供）

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