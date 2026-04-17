出門帶傘！週末鋒面通過防雷雨 降雨熱區一次看

天氣配圖。（資料照）

春季天氣變化頻繁，天氣風險公司表示，今天（15日）受鋒面接近影響，全台天氣將轉趨不穩定，今天入夜起雨區擴大，明天隨著鋒面通過與東北季風增強，中部以北、東部、恆春半島及南部山區有短暫陣雨或雷雨發生機率。

天氣風險公司分析師黃國致指出，週五日間北部及東北部多雲、偶有陣雨，隨著夜晚鋒面影響，桃園以北與東半部雨勢將轉趨明顯。週六雨區擴大到中部以北、東部、恆春半島及南部山區，局部易有雷雨或短暫陣雨發生。週日（19日）中南部及東部仍偶有降雨發生，後續環境逐漸轉乾，東部地區及午後中南部山區局部有短暫陣雨外，其他地區漸轉為多雲。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，受冷空氣南下影響，北部、東北部地區逐漸轉涼，高溫降至24至26度；南部日間高溫仍可達30度以上，南來北往民眾需視溫差調整穿著。

下週一、二（20、21日）將迎來相對較穩定的時段。隨著東北季風減弱轉偏東風，北部及東北部氣溫逐漸回升，到下週二夜晚前環境相對較乾，除了東部地區及恆春半島雲量仍多局部有短暫雨，其餘地區多為多雲到晴、午後山區有局部短暫陣雨。下週二晚間起新一波鋒面前緣水氣靠近，桃園以北及北海岸局部有短暫雨，下週三、四（22、23日）受鋒面接近影響，中部以北、東部地區及恆春半島天氣將再度轉不穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法