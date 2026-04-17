造訪新北市瑞芳動物之家不再煩惱交通 免費接駁計程車可預約

為提升民眾到訪與認養便利性，動保處即日起推出瑞芳動物之家免費接駁計程車服務。（新北市動保處提供）

新北市瑞芳動物之家位於山林間，市府動物保護防疫處長楊淑方介紹其環境清幽且設計獨特，是少數兼具收容、教育與休閒功能的動物之家，為提升民眾到訪與認養便利性，動保處即日起推出免費接駁計程車服務，民眾可提前2天預約，即可從瑞芳火車站搭專車直達園區，接駁車每週7天皆可預約，服務時間為上午8點至下午5點（預約專線0932-924-632）。

瑞芳動物之家站長王嚴緖表示，由於瑞芳動物之家位處山區，交通較不便利，自瑞芳火車站發車前往園區的公車每日僅4班，但動保處希望收容所不再只是等待認養，而是結合教育與休閒的友善空間；園區由國際設計專家與動保團體合作打造，園內環境優美，園區內設有大片綠地與運動場，民眾可以與犬隻散步、玩耍，享受芬多精環繞的山林氛圍。

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接駁車司機胡先生分享，他曾在瑞芳動物之家認養一隻幼犬，之前來園區交通不便，如今提供接駁服務，希望讓更多民眾能輕鬆上山與犬貓互動，讓牠們找到屬於自己的家。動保處補充，所內收容動物貓咪「小米」近日被成功領養，其飼主正是搭乘免費接駁車前來認養。

動保處表示，瑞芳動物之家也提供互動體驗與教育活動，例如認養諮詢、犬隻社交訓練示範、親子互動教育課程等，園區內犬貓皆已完成健康檢查與疫苗施打，民眾可安心互動。

為提升民眾到訪與認養便利性，動保處即日起推出瑞芳動物之家免費接駁計程車服務。（新北市動保處提供）

為提升民眾到訪與認養便利性，動保處即日起推出瑞芳動物之家免費接駁計程車服務。（新北市動保處提供）

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