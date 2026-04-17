為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    造訪新北市瑞芳動物之家不再煩惱交通 免費接駁計程車可預約

    2026/04/17 09:18 記者黃子暘／新北報導
    為提升民眾到訪與認養便利性，動保處即日起推出瑞芳動物之家免費接駁計程車服務。（新北市動保處提供）

    為提升民眾到訪與認養便利性，動保處即日起推出瑞芳動物之家免費接駁計程車服務。（新北市動保處提供）

    新北市瑞芳動物之家位於山林間，市府動物保護防疫處長楊淑方介紹其環境清幽且設計獨特，是少數兼具收容、教育與休閒功能的動物之家，為提升民眾到訪與認養便利性，動保處即日起推出免費接駁計程車服務，民眾可提前2天預約，即可從瑞芳火車站搭專車直達園區，接駁車每週7天皆可預約，服務時間為上午8點至下午5點（預約專線0932-924-632）。

    瑞芳動物之家站長王嚴緖表示，由於瑞芳動物之家位處山區，交通較不便利，自瑞芳火車站發車前往園區的公車每日僅4班，但動保處希望收容所不再只是等待認養，而是結合教育與休閒的友善空間；園區由國際設計專家與動保團體合作打造，園內環境優美，園區內設有大片綠地與運動場，民眾可以與犬隻散步、玩耍，享受芬多精環繞的山林氛圍。

    接駁車司機胡先生分享，他曾在瑞芳動物之家認養一隻幼犬，之前來園區交通不便，如今提供接駁服務，希望讓更多民眾能輕鬆上山與犬貓互動，讓牠們找到屬於自己的家。動保處補充，所內收容動物貓咪「小米」近日被成功領養，其飼主正是搭乘免費接駁車前來認養。

    動保處表示，瑞芳動物之家也提供互動體驗與教育活動，例如認養諮詢、犬隻社交訓練示範、親子互動教育課程等，園區內犬貓皆已完成健康檢查與疫苗施打，民眾可安心互動。

    為提升民眾到訪與認養便利性，動保處即日起推出瑞芳動物之家免費接駁計程車服務。（新北市動保處提供）

    為提升民眾到訪與認養便利性，動保處即日起推出瑞芳動物之家免費接駁計程車服務。（新北市動保處提供）

    為提升民眾到訪與認養便利性，動保處即日起推出瑞芳動物之家免費接駁計程車服務。（新北市動保處提供）

    為提升民眾到訪與認養便利性，動保處即日起推出瑞芳動物之家免費接駁計程車服務。（新北市動保處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播