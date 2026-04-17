駕駛人注意了！南投兩處固定式測速7/1重啟

南投縣仁愛鄉台14線70.7公里固定式測速桿，7月1日重啟。（警方方提供）

駕駛人注意了！南投縣警察局宣布為有效防制交通事故，7月1日起將重新啟用仁愛鄉台14線70.7公里，及南投市東閔路1.35公里兩處重要路段固定式測速桿，進行雙向取締執法，相關設備目前已進入建置階段，並規劃為期3個月宣導期，提醒用路人行車勿超速，共同維護道路安全。

南投縣警察局交通隊表示，仁愛鄉台14線及南投市東閔路既有執法設備，因使用年限已久，陸續出現軟硬體故障情形，影響運作效能。為落實精準執法並確保取締正確性，縣警局編列預算辦理設備更新，導入新一代數位測速雷達，並同步優化影像擷取系統，以提升違規偵測穩定性與準確度。

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警方指出，仁愛鄉台14線為通往清境及合歡山武嶺重要觀光幹道，近年受「夜衝武嶺」及騎乘大型重機風氣盛行影響，上下山車速偏高致事故風險增加；另南投市東閔路為主要通勤路段，因道路筆直，駕駛人易有超速情形。統計顯示，兩處路段近兩年交通事故合計達99件，顯示強化速度管理確有必要，盼透過科技執法設備建置，發揮預防及嚇阻效果，減少事故發生。

南投市東閔路筆直，易有超速情形，位於1.35公里處固定式測速桿將啟用。（警方提供）

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