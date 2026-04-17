基隆紅綠燈八哥築巢 市府：不影響號誌功能、會移除廢巢

基隆俊賢路的紅綠燈上有八哥鳥築巢育鶵。（記者盧賢秀攝）

最近有民眾發現，基隆七堵區俊賢橋的號誌上有八哥鳥在號誌燈上築巢，甚至多處號誌上都有鳥巢，形成特殊景象。市府交通處和動物保護防疫所表示，鳥在號誌上築巢不會影響號誌功能，目前是八哥繁殖期，在雛鳥孵化完成後自然會離開，會派人將廢巢移除，下週邀專家研議解決方案。

最近有不少民眾在俊賢路附近停等紅綠燈時，發現紅綠燈上面居然有鳥巢，還有鳥兒叼啣樹枝葉在築巢，在號誌上逗留，十分驚訝。

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有民眾認出是八哥鳥，是外來鳥種，環境的適應力極強，目前正是八哥的繁殖期，牠們在燈體中閒縫隙築巢。

也有民衆向交通處或動保所通報。動保護所長陳柏廷表示，目前正值八哥的繁殖季節，鳥在號誌上築巢不會直接影響號誌功能，號誌燈運作產生的溫度也有助於鳥蛋孵化及雛鳥生長，在繁殖期間，建議民眾盡量不要去干擾鳥類，在雛鳥孵化完成後就自然會離開，交通相關單位會清除廢棄巢體。

交通處副處長黃詩涵表示，近期是有接獲民眾反映號誌上有一些鳥巢，一開始有派員將鳥巢移除，最近有一種鳥類的繁殖期，那築巢的狀況有增加，已經有跟動保所密切的聯繫，有關後續處理方式。

動保所表示，下週將邀請除鳥專家，針對鳥類的棲息習性共同研議解決方案。

基隆俊賢路的紅綠燈上有八哥鳥築巢育鶵。（記者盧賢秀攝）

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