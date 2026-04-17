大甲媽今晚起駕 台中交管、免費接駁看一次看

大甲媽今晚起駕，交通局設免費接駁車服務。（市府提供）

有「地表最大遷徙活動」之稱的大甲鎮瀾宮媽祖遶境，訂今晚10時45分自大甲鎮瀾宮盛大起駕，因每年吸引來自全台各地信眾參與，現場人潮車流均讓周邊交通大塞，市府祭3層交通管制外，今日起駕日另在3處重要交通節點設免費接駁車，讓民眾前往參與盛會不怕塞車錯過。

市府指出，迎大甲媽遶境盛事，台中市在媽祖起駕及回鑾當日將進行階段性交通管制，部分道路及路段配合遶境隊伍進行封閉或改道。

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今起駕日，台中市警察局大甲分局自今日下午4點起到18日凌晨2點祭三層管制：

第一層：行人徒步區，大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，劃設為行人徒步區，禁止汽、機車進入。

第二層：禁止汽車進入區，大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

第三層：道路封閉路段管制：

1.經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口。

2.水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。

3.甲埔大道與甲后路四段起至甲埔大道與經國路路口（甲埔大道全段）。

此外，交通局訂17日（起駕日）及26日（回鑾日）兩日，在包含「朝富停車場（老虎城）－大甲體育場」、「美人山營區停車場－大甲高中」及「大甲國小－大甲體育場」，提供免費接駁車；自市區出發的民眾可搭乘「朝富線」至大甲體育場後，再轉乘「大甲國小線」接駁車至大甲國小，步行約10分鐘即可抵達鎮瀾宮；若自行開車前往者，建議將車輛停放於美人山營區停車場，再轉乘「美人山線」接駁車至大甲高中，步行約8分鐘即可順利抵達目的地。

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