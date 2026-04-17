屏縣九如農會台灣蘭花節明起登場 地政展同步展開

在屏縣九如鄉農會登場的台灣蘭花節，十分受到愛蘭人士的歡迎，每年吸引上萬人參觀。（資料照，記者羅欣貞攝）

每逢春天在屏東縣九如鄉登場的「台灣蘭花節」今年邁入第28屆，將從明（18）日起至26日，上午9點到下午4點在九如鄉農會開放參觀，上千盆蘭花爭奇鬥豔，十分精彩，屏東地政事務所也將在此同步舉辦「萬卷金檔・檔耀屏東」地政檔案共展活動，讓民眾共賞蘭花幽香與土地記憶。

屏東地政事務所主任許棊鈞表示，九如鄉農會長年舉辦全國蘭花大展，已成為台灣蘭花產業與觀光的重要盛事。本屆地政事務所特別打破傳統公務機關的藩籬，將靜態的檔案「動起來、走出去」，主動與農會的在地特色產業活動結合，透過跨界共展的方式，讓原本深藏在檔案庫房中的歷史圖冊、公文，化身為平易近人的文化資產，呈現在大眾眼前。

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展覽地點設於屏東縣九如鄉農會3樓，展期自4月18日至4月26日，開放時間為每日的上午9時至下午4時，免費入場參觀，並於4月19日上午10點舉行開幕茶會。

九如鄉農會總幹事龔泰文也對此跨界合作表示高度支持，他指出，蘭花是台灣的驕傲，而土地更是農業的根本。屏東地政事務所能將地政歷史檔案帶到農會的蘭花大展，不僅豐富了展覽的人文內涵，更讓農友與賞花民眾深刻體會到，我們腳下的每一吋土地，都承載著深厚的歷史與情感。

屏縣府地政處長陳錦屏說，地政歷史檔案不僅是行政處理的紀錄，更是社會經濟發展、家族脈絡傳承的珍貴史料。希望透過這次的聯合展出，能讓更多年輕世代接觸並了解地政文化，體會到「地政不只是冰冷的數據與圖資，而是與我們的生活、文化、產業緊密相連的活歷史」。

屏東地政事務所與屏東縣九如鄉農會合作，在今年蘭花節期間，同步舉辦「萬卷金檔・檔耀屏東」地政檔案共展活動。（圖由屏東縣政府提供）

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