中央地方合力推動隱形建設 雲林污水接管延伸至校園

雲林縣府去年自籌1400多萬元，施作公誠國小、鎮東國小污水接管工程，目前都已完工。（雲林縣府提供）

雲林縣近幾年多管齊下推動斗六市區污水下水道接管工程，14年接管率從50%提高到60%，除爭取中央協助有意願接管的大型住宅區，也自編經費施作學校及公家機關的接管工程，繼完成雲林國中、公誠國小、鎮東國小，今年將接管斗六國中、雲林國小及縣立體育館，預計年底可完工。

家戶污水未經處理排放，易造成溝渠發臭、滋生蚊蠅，增加登革熱等傳染病風險，雲林縣府推動斗六市區污水下道工程，主幹管建置完成，但仍有許多家戶未接管，水利處長許宏博指出，縣府10多年來，透過新建案須全面接管才核發使用執照、自編經費協助學校及公家機關接管及爭取中央補助集合式住宅接管等三管齊下策略，逐年提升接管率。

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許宏博表示，截至去年底接管率從2011年的50%提高至60%，以新建案接管最多，其次是爭取中央挹注1億多萬元協助大型社區接管，另縣府也從前年、去年自籌約3、4000萬元，完成雲林國中、公誠國小及鎮東國小校園污水下水道接管工程。

今年再自編1900萬元，將施作斗六國中、雲林國小及雲林縣立體育館，2間學校及1間公共機關受益人數有1萬2000多人，預計年底竣工，可讓師生在無異味的舒適環境中專注教與學，提升教育品質，才能改善大型公共場域的環境衛生。

許宏博指出，污水下水道是看不見的隱形建設，不僅是城市進步的指標，也能救地球，除持續推動斗六市區污水下水道家戶接管，虎尾及北港市區的污水下水道工程也在推動中，目前2鎮的主幹管、水資中心都在施工中，完工後即可啟動第3階段用戶接管。

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