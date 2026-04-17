大型行李放不下要搶位 台灣高鐵提改善計畫

旅客入出國經常需搭乘高鐵，不僅與通勤族搶位，大型行李往往占滿放置區。（資料照）

旅客入出國經常需搭乘高鐵，不僅與通勤族搶位，大型行李往往占滿放置區，民進黨立委質疑，高鐵車廂設計並未有足夠行李架供旅客放置大型行李，要求交通部鐵道局應與台灣高鐵公司研議改善。對此，交通部表示，行李空間改善案，目前正由台灣高鐵公司進行規劃設計，後續將進行實測、量產及搭配車組維修時程逐一施工改造，鐵道局將督促該公司檢討進度並加速辦理。

民進黨立委何欣純、李昆澤、陳素月等人，要求高鐵車輛改善行李放置空間。他們表示，台灣高鐵因與國際機場連接，進出機場旅客搭乘時攜帶大型行李箱，此外，也有旅客有推娃娃車或寵物車需求，但高鐵車廂設計並未有足夠行李架供旅客放置大型行李、娃娃車及寵物車等大件物品空間。

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立委指出，高鐵上方置物空間設計，為放置背包、小型行李箱等小件行李，旅客不便把大件行李放置於上，如置於座位前又壓縮旅客及前方座位旅客座位空間，請交通部鐵道局應與台灣高速鐵路股份有限公司研議，現正使用中的高鐵車輛應如何改善增加行李放置空間。

立委認為，台灣高鐵公司已公布購置新款車廂，並與得標廠商溝通相關設計細節，預計2026年將可上線提供服務，請台灣高鐵公司於設計新款車廂時，需參考國外列車設計，將大件行李需求納入設計考量。

針對現有700T列車，交通部表示，台灣高鐵公司已於2021年8月完成34組列車的大型行李放置區的增設工程，每組列車大型行李放置區可收納的28吋行李箱數量由45個增加至61個。

交通部說，台灣高鐵公司計畫針對現有15處兩排座區大型行李放置區採取雙層化改造，預估至少可增加約30個以上之大型行李空間，意即28吋行李收納數量至少可由現有61個增加至91個，增加比例約49%。

交通部指出，新世代列車於設計階段即納入行李放置需求考量，將設置大型行李放置區約27處，行李放置空間將比目前700T列車更加優化。

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