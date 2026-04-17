玩具不浪費！藏金閣2館開啟「新旅程」 4/25惜物交換市集

「金翱共故事屋」繪本導讀活動吸引親子家庭參加。（南市環保局提供）

響應地球日、推廣惜物愛物與資源循環再利用理念，台南市環保局將於4月25日下午2時，在藏金閣2館舉辦「地球超人出任務・惜物玩具交換市集」，邀請大家攜家帶眷參與，在寓教於樂的互動體驗中落實環保行動。

此次活動以「不浪費，讓玩具也有新旅程」為主軸，透過玩具與繪本的分享與交換，引導孩子從日常生活中學習珍惜物品，建立資源循環利用的觀念，同時促進親子互動，深化環境教育內涵。

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活動現場將設置「惜物玩具交換市集」，預計招募5組親子攤主，提供狀況良好的二手玩具與繪本，以免費贈送為原則，開放民眾自由領取；並採無現金模式，鼓勵民眾自備物品進行交換，讓資源持續流通。完成設攤的攤主除可獲得參加禮1份，還可體驗木製鑰匙圈DIY活動。

此外，「金翱共故事屋」當日下午2時與3時各辦理一場繪本導讀活動，以《照顧我們的地球》為主題，帶領孩子認識環境保護的重要性。活動結束後並安排木製鑰匙圈DIY，邀請親子動手製作環保小物，將永續理念融入生活。環保局表示，「金翱共故事屋」亦固定於每月第四個星期六下午舉辦，歡迎民眾參與。

南市環保局藏金閣2館將於4月25日舉辦「地球超人出任務」惜物市集。（南市環保局提供）

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