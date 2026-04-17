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    首頁 > 生活

    埔里媽祖廟、地母廟捐款獻愛 扶助安置少女

    2026/04/17 08:18 記者陳鳳麗／南投報導
    「三月瘋媽祖」埔里恒吉宮媽祖廟，以及寶湖宮地母廟，各捐10萬元給家扶基金會南投希望學園，幫助學園安置的12-18歲少女。（家扶基金會南投希望學園提供）

    「三月瘋媽祖」埔里恒吉宮媽祖廟，以及寶湖宮地母廟，各捐10萬元給家扶基金會南投希望學園，幫助學園安置的12-18歲少女。（家扶基金會南投希望學園提供）

    「三月瘋媽祖」白沙屯媽祖北港進香、大甲媽祖遶境，百萬信眾跟隨，而埔里恒吉宮媽祖廟與寶湖宮地母廟，各捐10萬元給家扶基金會南投希望學園，協助學園守護安置在此的12歲至18歲少女，陪伴她們走出人生低谷。恒吉宮媽祖廟董事長劉志曉表示，媽祖最關愛小孩，以該行動來號召信眾將祈福轉化為助人行動。

    白沙屯媽祖昨已抵達北港朝天宮，今天凌晨進火，另大甲鎮瀾宮媽祖遶境，也將在今日深夜起駕，全國信眾關注兩大宗教盛事之際，而有130多年歷史的埔里鎮恒吉宮媽祖廟，響應埔里瀛海城隍廟主委潘一全的號召，與寶湖宮地母廟各捐出10萬元，由家扶基金會南投希望學園扶幼主委羅俞欣代表接受，幫助安置具司法背景或家庭功能不全少女的希望學園，有更充足的經費幫助安置的少女，穩定的生活、受教育。

    埔里城隍廟總幹事游清然、媽祖廟董事長劉志曉，以及地母廟董事長劉珠媚，都認為宗教信仰不僅存在於儀式，更能落實在生活之中，未來會持續結合節慶文化與公益行動，擴大扶助對象與資源連結，讓更多需要幫助的人得到實際支持。

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