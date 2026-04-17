面臨多重職場風險 教師職安專法提案引發關注

公共政策網路參與平台近日出現提案，呼籲制定「教師職業安全衛生專法」。（記者林曉雲翻攝）

從事老師工作安全嗎？現今的教師面臨多重職場風險，公共政策網路參與平台近日出現提案，呼籲制定「教師職業安全衛生專法」，強化教師在校園中的人身安全與工作保障，引發關注，目前提案已進入附議階段，快達到成案門檻。

提案建議，應制定專法明確界定教師職業風險，建立申訴與保護機制，並提供心理與法律支持，同時納入匿名檢舉與外部管道，並明訂學校保護責任。

請繼續往下閱讀...

提案人強調，將教師的角色定位從「道德導向的奉獻者」回歸為「受法律保護的受僱者」，不僅能減少教師的職業倦怠，更能吸引優秀人才留在教育領域，最終受益的仍是整體的教育品質，有身心健康的教師，學生才能獲得學習支持、妥善保護以及正向的行為典範，讓台灣擁有更美好的校園。

提案指出，現行「職業安全衛生法」隸屬勞動體系，與教育行政分屬不同主管機關，導致相關規範難以有效約束教育現場，教師面臨的職業風險未被充分保障。

提案進一步指出，教師在校園中面臨多重壓力來源，包括學生言語或肢體暴力、家長不當對待，以及親師權力不對等問題，甚至教師遭到霸凌，但由於缺乏明確申訴與支持機制，部分教師只能隱忍，甚至影響教學品質與工作安全感。

提案也引用國際經驗，多國已建立教師保護制度，例如南韓制定「教師地位提高及教育活動保護法」，日本設有「學校律師」制度，協助教師處理法律問題；澳洲、法國與葡萄牙則發展「離線權」相關規範，以減輕教師工作壓力。

提案也指出，在學生行為管理方面，美國可將嚴重行為問題學生轉至替代教育場所，英國可採開除或強制家長參與課程，南韓也有停學或轉學等制度，相關措施重在改善行為與維護校園秩序，而非單純懲罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法