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    首頁 > 生活

    世界展望會攜手民族國小防備災 繪製家庭逃生地圖、認識避難包

    2026/04/17 07:46 記者王善嬿／嘉義報導
    世界展望會攜手民族國小將防備災教育結合闖關任務，讓孩子學習防備災知識。（台灣世界展望會提供）

    世界展望會攜手民族國小將防備災教育結合闖關任務，讓孩子學習防備災知識。（台灣世界展望會提供）

    近年極端氣候造成嚴重災害，台灣世界展望會與嘉義市民族國小合作，推動防備災生命教育倡導行動，日前結合闖關任務與學習單，讓國小學生繪製家庭逃生路線圖，並認識緊急避難包的重要性，讓學童具備照顧好自己與家人的防備災能力。

    活動安排民族國小自治小市長李道晟發布3個超級任務，包括準備緊急避難包、繪製家庭防災地圖、透過做家事賺零用錢或畫畫送愛心，號召同學們化身防災小英雄。

    台灣世界展望會說，民族國小學童從認識災害出發，學習準備緊急避難包，更看見全球脆弱兒童與家庭的生活如何受到極端氣候影響，孩子們更將所學轉化為行動，師生與家長響應世界展望會緊急救援行動，共捐款3萬3022元，協助全球脆弱兒童家庭與生活重建。

    民族國小校長陳文瑜表示，藉由活動學習不僅提升孩子安全意識，讓他們理解「預備」的重要，將防災觀念落實於日常生活，而且不只學習避難，孩子理解遠方的災難與自己息息相關，願意伸出援手、兒童幫助兒童，成為具備責任感與同理心的世界公民。

    不只學習防備災知識，民族國小師生捐款響應國內外緊急救援行動。（台灣世界展望會提供）

    不只學習防備災知識，民族國小師生捐款響應國內外緊急救援行動。（台灣世界展望會提供）

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