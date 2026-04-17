南投名間茶農自掏腰包買水灌溉 災損無法補助引不滿

南投縣名間鄉是國內最大茶產區，此次乾旱茶農買水保茶，卻因而未達災損基準而無法獲得補助。（資料照，記者張協昇攝）

南投縣名間鄉是國內最大茶產區，最近因乾旱，南投全縣除了仁愛鄉茶區外，均列入天然災害現金救助範圍，惟名間鄉茶農因買水保茶，損害率未達20%而無法獲補助，讓鄉長陳翰立為茶農抱屈，認為評估災損時也應將茶農自費買水的成本納入，才是對農民公平做法。

受去年年底至今年初持續乾旱少雨影響，南投縣茶樹陸續出現新芽萌發不良、生長遲緩、葉片萎縮及產量明顯下降等情形，嚴重影響春茶收成，農業部4月2日公告南投縣為辦理茶葉（仁愛鄉除外）農業天然災害現金救助地區，受理申請至4月20日。

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惟陳翰立指出，名間茶農們面對乾旱，為了保住茶樹，許多人自掏腰包買水灌溉。而且松柏嶺地區的水費又比較高，雖然買水成本翻了好幾倍，但茶農為保茶樹仍忍痛買水灌溉，讓損害率降至只有5%到10%，卻因未達現行20%災損基準，一毛錢都申請不到。

陳翰立強調，面對極端氣候，制度也需要更有溫度的彈性調整，希望政府能重新考量補助基準，在評估災損時除了看茶樹枯萎程度，也應將農民「自費買水、增加灌溉」的成本納入評估項目，因為補助的精神除了「救急」，更要「救努力」，以鼓勵農民積極保樹，而不是讓他們在努力後，獨自承擔沉重的成本開銷，惟有優化政策，才能讓茶農安心。

對此，縣府表示，農業天然災害評估與救助基準，地方政府均是依中央相關法令規範辦理，對於名間鄉茶農遇到的問題，將向中央反映。

名間鄉長陳翰立表示，茶葉乾旱救助應將農民買水的成本納入評估，才是對農民公平做法。（陳翰立提供）

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