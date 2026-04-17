鋒面接近北東有雨！白天悶熱上看32度

今天受鋒面接近影響，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，下半天配合午後熱力作用，東北部、東部地區及其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部並有局部較大雨勢發生的機率，北部平地也有下雨的機會，雨勢有機會延續到晚上。（資料照）

中央氣象署指出，今天（17日）受到鋒面接近的影響，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，下半天配合午後熱力作用，東北部、東部地區及其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部並有局部較大雨勢發生的機率，北部平地也有下雨的機會，雨勢有機會延續到晚上，中午過後請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用，至於中南部平地為多雲的天氣。

今日氣溫方面，白天沒下雨時天氣仍悶熱，各地高溫約28至32度，南部近山區會再更高，至於各地低溫約22至24度

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氣象署提醒，今日金門、馬祖地區有低雲或局部霧影響能見度，今晨馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象署提到，第4號颱風辛樂克雖然對台灣天氣無直接影響，但會為基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島帶來長浪，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏西風，風速稍弱，擴散條件稍差，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨中部以北地區及馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週六鋒面通過及東北季風增強，週日東北季風影響，北部及東北部氣溫下降；週六至週日清晨中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地為多雲，不過在週六晚至週日清晨也有零星短暫陣雨；19日白天起水氣漸減，花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，北部、東北部地區及中南部平地為零星短暫陣雨後多雲。

下週一起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；下週一、二東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

下週三東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

下週四另一鋒面接近，中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

下週五至下下週日另一鋒面影響，天氣轉不穩定，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨；惟後期鋒面發展及影響程度仍有不確定性，請注意氣象署所發布的最新天氣資訊。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 31 24 ~ 31 24 ~ 30 23 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

氣象署提醒，第4號颱風辛樂克雖然對台灣天氣無直接影響，但會為基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島帶來長浪，海邊活動請注意安全。（圖擷取自中央氣象署）

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