04/17 各報重點新聞一覽

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，昨傳出國民黨向台灣民主基金會申請480萬元補助，並獲台灣民主基金會證實。（資料照，國民黨提供）

自由時報

鄭麗文訪中480萬 全民買單 民進黨：違反民主基金會規定 應拒絕補助

國民黨主席鄭麗文本月七至十二日率團訪問中國，昨天傳出國民黨向台灣民主基金會申請新台幣四八〇萬元補助，並獲台灣民主基金會證實。民進黨立委范雲等人批評，國民黨赴中主張「反台獨」、吹捧獨裁政權，違反基金會不得贊助統獨活動的規定，恬不知恥，要求兼任基金會董事長的立法院長韓國瑜應對這筆爛帳負責，並拒絕這筆名實不符的相關補助。

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國民黨新北議員初選蕭敬嚴勝出 資格爆爭議 徐巧芯批組發會、新北黨部是一坨屎

國民黨新北市第十一選區議員初選民調由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，但因蕭被國民黨考紀會處分停權一年，遭質疑為何能納入初選民調，國民黨立委徐巧芯昨痛批組發會和新北市黨部就是「一坨屎」。

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賣手機門號 助詐團行騙 賺了1千 判賠被害人4330萬

台中林姓男子將手機門號賣給不明人士，獲酬一千元，該門號被假檢警詐騙集團用來行騙，導致范姓女子被騙走四三三〇萬元，林男除了刑責，還面臨天價賠償責任，台中地院民事庭以其為共同侵權人，判林男全額賠償范女四三三〇萬元。

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聯合報

AI訂單強勁 台積電同步擴建台美日3奈米新廠

「護國神山」台積電業績亮眼，台北股市指數續創新高。台積電董事長魏哲家昨天表示，「訂單非常強勁」，預估全年營收成長超過三成，優於預期；而為滿足客戶需求，台積電將在台灣、美國及日本同步擴建三奈米新廠，打破歷年來設定製程月產上限，全力衝刺，滿足客戶對先進製程強勁需求。

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判決首例！剴剴案社工被依過失致死判刑2年

一歲十月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，兒童福利聯盟女社工陳尚潔被依過失致死、偽造文書罪起訴。陳尚潔辯稱非主責社工，台北地方法院認定她具實質保證人地位，昨依過失致死罪判陳女有期徒刑二年，偽造文書罪部分無罪，可上訴。

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中國時報

AI吸金 台股躍全球第七大股市

台積電16日舉辦法說會，第一季暴賺5725億元優於預期，股價以2085元創收盤新高，連帶台股最高觸及37135.55點，收在37132.02點，首度收在3萬7000點大關，盤中、收盤同創高。據美國財經媒體16日報導，台股15日總市值上升至4.14兆美元（約新台幣131.6兆元），超越英國股市約4.09兆美元的市值，躋身為全球第七大股市。

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促伊談和 美禁運鋼鋁武器彈藥

美伊停火將於21日到期，雙方雖有意在此之前重新回巴基斯坦對談，但據了解美伊正討論延長停火2周，以利雙方後續談判。巴國陸軍參謀長穆尼爾15日也前往伊朗，致力促成美伊第二輪談判，並彌合雙方歧見；白宮對與伊朗達成協議持樂觀態度。此外，伊朗也傳出考慮開放荷莫茲海峽靠阿曼一側的自由通行，但取決美方是否準備滿足伊朗需求。

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國民黨新北市議員初選民調由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，資格遭質疑，國民黨立委徐巧芯昨痛批組發會和新北市黨部就是「一坨屎。」（資料照）

台中林姓男子賣手機門號獲酬一千元，詐團用門號騙走4330萬元，台中地院判全額賠償。（資料照）

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