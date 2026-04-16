南迴鐵路沿線9站改造 佳冬清水磚曲面光影超美

採清水磚複層式的佳冬車站，極具特色，近期成為鄉親、旅人的打卡景點。（記者陳彥廷攝）

交通部鐵道局進行南迴鐵路沿線車站改造，目前佳冬火車站已接近完工，結合佳冬本身的紅磚老屋、客庄聚落的風情，讓不少學子和通勤客感到耳目一新，許多人晚間更是特別到此一遊拍照打卡，燈光從紅磚透出，直說「佳冬的夜景更美了」。

交通部鐵道局依台鐵車站美學與功能提升計畫，耗資7.88億針對南迴線的9站進行「1站1特色」改善觀光門戶，包括台東境內的大武、金崙、太麻里、知本、康樂車站，以及屏東縣境內南州、佳冬、加祿、內獅車站，其中佳冬車站近期落成，清水磚堆疊出的曲面立面，令人直呼驚艷。

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一到佳冬，紅磚風景就迎面而來，磚構系統透過清水磚材料以乾掛方式施作，配合旋轉角度的差異性，呈現不同的間隔空間，建構豐富的立面表情，並透過階梯及無障礙坡道整合車站門廊無痕接壤，複層磚特性是利用兩道磚牆中間夾空氣層或隔熱材的牆體設計，透過空氣層的低傳導性阻斷熱傳遞。

立委徐富癸日前就特地到場關心現況，他說，鐵道局改善建築外牆的隔熱性，磚體透過垂直通孔設計，使砂漿形成鉚釘卡榫，增強牆體的抗剪與抗裂能力，形塑出古樸意象的三度曲面數位磚構，讓車站立面呈現富有層次的光影變化，美學如曲，讓佳冬車站與紅磚新生，傳統味有留著，新的美感也有出來，這種感覺真不簡單。徐富癸表示，看得到的改變鄉親最有感，他會繼續拚，讓佳冬愈來愈好，愈來愈有面子！

鐵道局指出，砌磚時需確保牆身平直，並且在施工時訂定每日施工高度上限，避免牆體失穩，磚塊旋轉角度可產生不同的間隔與光影效果，進而形成豐富多變的立面表情，希望用車站美學形塑地方的建築記憶；新的車站外觀一亮相，不僅每天通勤的旅人耳目一新，許多平常較少搭乘台鐵的民眾也是在口耳相傳下聞風而來，特地夜間來打卡，大家都說「佳冬變美了！」

許多人晚間特別到此一遊拍照打卡，燈光從紅磚透出，直說「佳冬的夜景更美了」。（民眾提供）

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