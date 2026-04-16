「嘿，到了嗎？」旅行主題繪本書展 桃園兒童美術館展至6/14

桃園市兒童美術館邀請繪本評論人賴嘉綾策劃，精選36本與旅行主題相關的繪本推出「嘿，到了嗎？」旅行主題書展。（透島影業攝影、提供）

桃園市兒童美術館邀請繪本評論人賴嘉綾策劃，精選36本與旅行主題相關的繪本推出「嘿，到了嗎？」旅行主題書展，以「展覽」與「閱讀」兩種不同形式，共同回應「旅行」的多重意義，即日起至6月14日於本館3樓兒童藝術圖書空間展出；展場視覺設計邀請現居桃園的插畫家陳姝里操刀，透過富有想像力的圖像語彙，營造如同進入旅程般的空間氛圍。

本次書展以繪本為媒介，引導觀眾重新思考旅程的起點與過程，邀請大小觀眾在觀展與閱讀之間，展開一段交織感知與想像的探索之旅。此次主題書展分為6大子題：「如何出發呢？」「規劃旅行路線」、「一起遊樂玩耍」、「探索文化采風」、「開啟城市之旅」以及「不一樣的旅行」。透過主題分類，讓觀眾得以從不同角度理解旅行的多重面向，呈現旅行經驗的多樣性與開放性。

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桃園市立美術館館長林詠能今表示，希望透過本次書展，讓閱讀成為一種開放而富於想像的經驗，讓觀眾在日常之中開啟不同的觀看方式。無論是以孩童的好奇心出發，或以成人的經驗重新感受，每一位觀眾都能在這段閱讀旅程中，找到屬於自己的節奏與位置。

「嘿，到了嗎？」旅行主題書展，以「展覽」與「閱讀」兩種不同形式，共同回應「旅行」的多重意義。（透島影業攝影、提供）

此次主題書展分為6大子題，讓觀眾得以從不同角度理解旅行的多重面向，呈現旅行經驗的多樣性與開放性。（欣恩影視攝影、提供）

展場視覺設計邀請現居桃園的插畫家陳姝里操刀，透過富有想像力的圖像語彙，營造如同進入旅程般的空間氛圍。（欣恩影視攝影、提供）

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