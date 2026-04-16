新北某婦幼診所突停診 網上流言四起 衛生局回應了

新北市某婦幼診所突然宣布停診，網路上流言四起。（圖擷取自婦幼診所臉書）

新北市某知名婦幼診所今天（16日）突然宣布，婦產科因配合主管機關作業流程，門診暫停服務。網路上流言四起，傳出最近有人手術失敗過世，還有人說疑似被搜索。對此，衛生局表示，目前尚未接獲相關訊息，將進一步了解狀況。

這家婦幼診所今天在臉書貼出公告，婦產科因臨時配合主管機關作業流程，今日門診暫停服務，造成您特地前來卻無法看診，我們深感抱歉。

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婦幼診所表示，針對後續看診安排，衛教室已預約的產婦，將主動致電協助後續安排，網路預約者煩請來電改約，或自行預約其他時段。

消息一出，引發社群平台討論，有民眾說，今天原本要出發去產檢，卻臨時接到電話說今日婦產科全面停診，不知道是發生什麼事情？還有人爆料，聽說最近有人在裡面手術失敗過世了，不知道跟這件事有沒有關係？也有人說，經過看到很多穿卡其色背心的人，一箱一箱的往外搬用白色箱子裝的資料，更有民眾猜測，目前看來似乎直接被搜索。

衛生局醫事管理科科長龔漢芸表示，目前尚未接獲上述訊息，將進一步了解狀況釐清事實，若有新消息再對外說明。

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